Manitas de cerdo al horno, receta de la abuela fácil de preparar

Una receta de manitas de cerdo al horno son una de esas recetas tradicionales que no podemos dejar escapar. Las abuelas y madres del todo el país no deleitan con estos manjares que actualmente no cocinamos tanto como deberíamos. Unas manitas de cerdo son un bocado digno de los dioses si aprendemos a cocinarlo. En general servimos esta carne con una salsa y optamos por una elaboración que requiere más atención, tipo guisado hecho con amor. Vamos a hacer estas manitas con el mínimo esfuerzo posible, al horno. Sin perder de vista el sabor tradicional, atrévete a cocinar unas deliciosas manitas de cerdo al horno, el resultado es impresionante.

Ingredientes: