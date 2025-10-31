Las manitas de cerdo son una tradición de la cocina de Europa central. Se trata de una receta arraigada a la caza que alguna vez fue popular entre familias nobles. De hecho, se dice que Luis XVI de Francia era fanático de este plato. Una leyenda cuenta que, en medio de su escape debido a la revolución, se detuvo en Sainte-Menehould para comer este alimento. Según el relato, el monarca habría sido reconocido justo en ese momento.

Las manitas de cerdo son un alimento tradicional en muchas poblaciones de Europa. En España, Francia y Alemania son muy populares y forman parte de la gastronomía popular. Desde hace siglos, se conoce la necesidad de cocer muy bien la carne de este animal. El tipo de verduras utilizadas en el sofrito dependerá de la localidad. Esta receta tradicional de manitas de cerdo a la antigua se ha transmitido de generación en generación, y hoy te mostramos cómo prepararla en casa.

Las manitas de cerdo tienen una carne de mejor calidad pero que aun así resulta nutritiva. Este corte contiene vitamina B, sodio, potasio y zinc. Lo más destacable de este alimento es su precio accesible y el excelente sabor que aporta. A continuación, verás cómo se prepara una excelente versión casera: manitas de cerdo guisadas a la antigua, también conocida como manitas de cerdo en salsa receta de la abuela. ¡Presta atención!

Ingredientes:

6 manitas de cerdo

2 zanahorias

2 cebollas

4 dientes de ajo

300 mililitros de tomate frito

120 mililitros de vino blanco

2 hojas de laurel

10 gramos de pimentón dulce

2 rebanadas de pan

2 cayenas

Sal

Pimienta negra

Aceite de oliva

Cómo preparar manitas de cerdo caseras:

Cortar las manitas de cerdo en dos pedazos. Cortar las cebollas y las zanahorias en juliana no tan delgada. Colocar las manitas de cerdo en una olla con agua fría. Mantener la cocción de las manitas de cerdo hasta diez minutos después de que el agua comience a hervir. Escurrir las manitas y desechar el agua pasado el tiempo. Volver a colocar las manitas de cerdo en una olla llena de agua limpia. Agregar a la olla el laurel, una cebolla picada y sal. Mantener la cocción durante unos cincuenta minutos aproximadamente a fuego intermedio. Calentar una cazuela y freír el pan y los ajos con aceite de oliva. Majar el pan y los ajos y triturar en una batidora con el vino blanco. Cocinar en una cazuela la zanahoria y la otra cebolla. Incorporar a la cazuela la mezcla del pan y el vino, así como las cayenas. Sofreír todo hasta que las verduras estén cocidas. Incorporar a la cazuela el cerdo una vez cocido y salpimentar.



Lo más recomendable es preparar este alimento en una olla de presión. Sin embargo, también puede prepararse en una olla normal. Esta manitas de cerdo receta tradicional de la abuela es perfecta para los días fríos y para quienes buscan sabores intensos y reconfortantes.

También te puede interesar:

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 2 horas

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Tradicional europea

Tipo de comida: Plato principal