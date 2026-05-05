Andalucía encabeza la caída del paro nacional con casi 22.400 empleados más y su mejor dato desde 2008

Juanma Moreno destacó, durante el primer debate electoral del pasado lunes, los buenos resultados en materia de empleo alcanzados durante su gestión frente al Gobierno andaluz. En contraste con la etapa en la que María Jesús Montero formaba parte del Ejectutivo autonómico, el ex presidente subrayó la notable reducción del desempleo. «Cuando usted estaba en el Gobierno, la tasa de paro en Andalucía era del 37%. Ahora está en un 14,66%.».

Según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo, el desempleo continúa su tendencia a la baja en Andalucía. El paro registrado descendió en abril en 22.393 personas respecto al mes anterior, lo que supone una caída del 3,86%. Con este retroceso, el número total de desempleados se sitúa en 557.245, la cifra más baja en un mes de abril desde 2008.

La comunidad andaluza lidera así la reducción del paro a nivel nacional, consolidando una evolución positiva del mercado laboral. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el desempleo ha disminuido en abril en 27 ocasiones, frente a sólo tres incrementos en este periodo.

En términos interanuales, el paro acumula un descenso de 61.858 personas, lo que representa una caída del 9,99% en el último año.

Por sectores, el desempleo se redujo de forma generalizada, con especial incidencia en el sector Servicios, que registró 14.782 parados menos. Le siguen el colectivo Sin Empleo Anterior, con 4.153 desempleados menos; la Construcción, con una caída de 1.389, la Industria, con 1.090 menos y la Agricultura, que redujo sus cifras en 979 personas.

A cierre de abril, el sector Servicios continúa concentrando el mayor número de desempleados, con 387.556 personas, seguido del colectivo Sin Empleo Anterior, con 63.804. En el lado contrario, Agricultura (29.672), Industria (30.259) y Construcción (45.954) presentan los menores niveles de paro.

Por sexos, el desempleo femenino sigue siendo mayoritario. De los parados registrados, 343.587 son mujeres, tras una reducción mensual de 13.056 (-3,6%), mientras que los hombres suman 213.658 desempleados, con una caída de 9.337 (-4,18%).

Por provincias, el paro descendió en todo el territorio andaluz. Sevilla encabeza la bajada con 5.825 desempleados menos, seguida de Cádiz (-4.227), Málaga (-4.152), Granada (-2.345), Huelva (-1.694), Córdoba (-1.687), Almería (-1.274) y Jaén (-1.189).

Aunque los datos son esperanzadores, el análisis debe interpretarse con cautela debido a la marcada estacionalidad característica de este mes, especialmente en la provincia de Sevilla.

La notable reducción del desempleo, concentrada en el sector servicios, responde en gran medida al aumento de la contratación temporal vinculado a eventos de alta demanda como la Semana Santa y, de forma indirecta, a los preparativos de las ferias que se celebran hasta el verano. En consecuencia, una parte significativa de este descenso debe entenderse como un fenómeno coyuntural más que estructural.