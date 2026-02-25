El gasto en pensiones en España sigue desbocado y toca otro máximo histórico en este mes de febrero, según ha informado este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En concreto, el coste del pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas se ha disparado un 6,07% en comparación con el mismo periodo del año pasado, hasta tocar los 14.272,4 millones de euros.

Una de las razones que explican el gran incremento de esta partida de gasto es la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno, cuya convalidación aún tiene que ser votada mañana en el Congreso de los Diputados.

No obstante, todo parece indicar que esta medida saldrá adelante al haberse incluido la subida de las pensiones en un decreto separado del escudo social, como pedían PP y Junts.

Por tanto, con carácter general, el incremento aplicado en esta nómina es del 2,7%, en consonancia con el IPC medio registrado entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, tal y como recoge la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones aprobada en 2021.

Con todo, el gasto en pensiones sube mucho más dado que el número de pensionistas no para de incrementarse, algo que se ve agravado por la pirámide poblacional que hace que cada vez sea más dificil conseguir que el sistema sea sostenible.

El gasto en pensiones en febrero

Como es habitual, alrededor de tres cuartas partes del gasto en pensiones contributivas se destina a las de jubilación. En concreto, estas prestaciones representan el 73,2% del total de la nómina, con un importe de 10.054,1 millones de euros.

A las pensiones de viudedad se han asignado 2.275,8 millones de euros, mientras que las prestaciones por incapacidad permanente suman 1.322,9 millones; las de orfandad, 184,4 millones de euros; y las prestaciones en favor de familiares, 38,2 millones.

En total, la Seguridad Social ha abonado este mes 10.446.888 pensiones a cerca de 9,5 millones de personas. De ellas, 6,7 millones corresponden a jubilación; 2,3 millones, a viudedad; más de un millón, a incapacidad permanente; más de 335.000, a orfandad; y 46.600, a prestaciones en favor de familiares.

Según el Ministerio, la pensión media del sistema de la Seguridad Social se situó en febrero en 1.366,2 euros mensuales, un 4,5% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,6 millones de personas), alcanzó a 1 de febrero los 1.566,8 euros mensuales, un 4,4% más que en febrero de 2025.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.727,2 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos alcanza los 1.056,5 euros. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media es de 2.996 euros, y de 1.731,1 euros en el Régimen del Mar.

En cuanto a la pensión media de viudedad, en febrero alcanzó los 972,8 euros al mes. La cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en enero (último dato disponible) a 1.865,8 euros de media.

En 2025 se registraron 375.324 nuevas altas en pensiones de jubilación, de las que el 27,9% fueron jubilaciones anticipadas, cifra que se ha reducido 12,1 puntos desde 2019, antes de las reformas llevadas a cabo por el Gobierno.

En total, se dieron de alta 104.655 jubilaciones anticipadas. Por su parte, el 72,1% de los nuevos jubilados accedieron con la edad ordinaria (270.622). En este mismo periodo, el 10,9% de las altas correspondieron a la modalidad de jubilación demorada, frente al 4,8% que suponían en 2019. Son 40.952 altas de este tipo, mientras que en 2019 apenas llegaban a 14.000.