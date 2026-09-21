Canadá excava debajo de una antigua mina y monta una “ciudad eléctrica subterránea” con 66 máquinas a batería y cero motores diésel

¿Qué se hace con una mina de níquel cuando cierra? Lo normal es que se quede cerrada. En Sudbury, en la provincia canadiense de Ontario, ha pasado lo contrario. Glencore ha seguido excavando por debajo de la vieja mina Craig, clausurada en 2009, hasta los 2.600 metros, y el 27 de agosto de 2026 celebró con el primer ministro provincial, Doug Ford, el acceso al primer mineral del proyecto Onaping Depth.

Lo más llamativo no es la profundidad, sino lo que se mueve ahí abajo, sin un solo motor diésel. La flota la forman 66 vehículos a batería, y esa decisión, según el Gobierno de Ontario, recorta cerca de un 40% la energía de ventilación y un 30% la de refrigeración. ¿Por qué importa tanto el aire? Porque a esa profundidad el calor es el enemigo número uno.

Una mina debajo de otra mina

La mina Craig echó el cierre en 2009, pero el cuerpo mineral continuaba hacia abajo. Onaping Depth la prolonga hasta los 2.600 metros, casi cinco Torres CN de Toronto (553 metros cada una) apiladas.

El mineral pasará por el concentrador de Strathcona, donde se separa la parte útil de la roca, y por la fundición de Sudbury. Todo dentro del complejo de Glencore, con más de 1.000 empleados.

La inversión roza los 2.000 millones de dólares canadienses (unos 1.250 millones de euros). A cambio, la compañía espera sacar un millón de toneladas de mineral al año a pleno rendimiento en 2027, con hasta 400 empleos fijos y níquel más allá de 2040. La construcción ha dado trabajo a unas 7.000 personas en Canadá.

Cuánto níquel hay ahí abajo

Según el informe de reservas de Glencore de 2025, el yacimiento guarda 16,8 millones de toneladas de mineral con un 1,66% de níquel y un 0,86% de cobre. En metal, son unas 280.000 toneladas de níquel y 145.000 de cobre.

¿Es mucho? Bastante. Canadá produjo 125.364 toneladas de níquel en 2024 y fue el cuarto productor mundial, según Natural Resources Canada, con Ontario aportando casi el 40%. Vamos, que solo esta mina guarda más del doble de lo que el país saca en un año.

El níquel va sobre todo al acero inoxidable, casi dos tercios del consumo, y cada vez más a las baterías de los coches eléctricos, ya el 15% de la demanda en 2024. Por eso la provincia habla de asegurar el suministro de un metal en muy pocas manos.

¿Y de dónde sale? Cada vez de menos sitios. La Agencia Internacional de la Energía calcula que alrededor del 90% del crecimiento reciente de la oferta salió de un solo país, Indonesia.

El problema del calor a 2.600 metros

Cuanto más se baja, más calor hace. La roca está caliente y el aire que baja por el pozo llega templado, así que hay que impulsarlo con grandes ventiladores y, muchas veces, enfriarlo por el camino. Un horno con la única puerta a dos kilómetros y medio.

Los motores diésel empeoran el asunto, ya que sueltan calor y humos que hay que diluir con más aire. Clayton Locomotives, fabricante británico de locomotoras de batería para minas, calcula que la ventilación puede llevarse hasta el 40% de la energía de una explotación subterránea.

Con baterías, ese gasto cae. Ontario cifra el ahorro en torno al 40% de la energía de ventilación y al 30% de la de refrigeración frente a una mina con diésel. En la práctica, menos aire que mover es menos electricidad.

Qué máquinas trabajan sin diésel

El grueso de la flota lo encargó Glencore en julio de 2022 a la sueca Epiroc, un pedido de al menos 100 millones de coronas suecas (unos 9 millones de euros) por 23 máquinas. Hay palas cargadoras, camiones, jumbos que taladran la roca y equipos que anclan el techo de las galerías, algunos teledirigidos desde una sala de control.

Peter Xavier, hoy director de operaciones de Glencore Canada Metals, explicó entonces que quitar el diésel reduce el ruido y abarata la ventilación y la refrigeración. Ojo, el plan original hablaba de producir en 2024, y el calendario se ha estirado.

Según la compañía, en el nivel de transporte también circulan cinco locomotoras de batería de litio de la británica Clayton. Entre unas y otras, la flota suma 66 unidades sin tubo de escape, aunque excavar bajo tierra a esta escala lleva años y el pleno rendimiento no llegará hasta 2027, si se cumple el calendario.

La nota de prensa oficial se ha publicado en la web del Gobierno de Ontario.