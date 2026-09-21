Morgan Freeman: «Creo que Dios, quien quiera que creas que sea, escucha todas las plegarias, incluso si a veces la respuesta es no»

Morgan Freeman, conocido como uno de los actores más icónicos de Hollywood, ha estado siempre estrechamente vinculado a temas teológicos, tanto en la ficción como en la producción documental, lo que le ha otorgado una visión particular sobre la religión. Durante la gira de la película La Historia de Dios (2016), en una de las entrevistas que concedió, pronuncia esta frase: «Creo que Dios, quien quiera que creas que sea, escucha todas las plegarias, incluso si a veces la respuesta es no». En la intervención añadió que el impulso de orar es idéntico en todo el planeta, sin importar la identidad de tu fe.

Morgan Freeman y su conexión con Dios

Trabajos como Regreso del Todopoderoso (2007) fueron donde comenzó a comprender el concepto espiritual del que hoy es creyente, gracias a su interpretación de Dios en la película. En una escena dentro de una cafetería, el personaje de Freeman habla con Joan, quien está frustrada porque sus oraciones no dan resultado aparente, a lo que Dios le contestó: «Déjame preguntarte algo. Si alguien ora por paciencia, ¿crees que Dios le da paciencia? ¿O le da la oportunidad de ser paciente? Si reza por valor, ¿Dios le da valor o le da la oportunidad de ser valiente? Si alguien pide que su familia esté más unida, ¿crees que Dios los bendice con un sentimiento cálido y tierno, o les da la oportunidad de amarse unos a otros?»

Significado de la frase de Freeman

Aunque no se considera un creyente tradicional ni profesa ninguna religión teísta convencional, siempre ha tenido un profundo respeto por las creencias ajenas. Con la frase «Creo que Dios, quien quiera que creas que sea, escucha todas las plegarias, incluso si a veces la respuesta es no», Freeman busca una inclusión y respeto universal y apoyar la resiliencia ante la frustración de las personas.

El actor estadounidense sugiere que el simple hecho de orar o externalizar nuestros deseos y miedos tiene una respuesta espiritual o psicológica. Ofrece consuelo al recordarnos que ningún sufrimiento o petición ocurre en el vacío. Por otro lado, enseña que no obtener lo que oramos también es una respuesta. Invita a aceptar que los momentos malos de la vida también son parte de ella, y que un «no» puede funcionar como forma de protección u oportunidad de tomar otro camino.