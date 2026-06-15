Bebé avisa a España: «Si no está en su mejor día, Cabo Verde le puede complicar mucho las cosas»

Cabo Verde afronta el primer Mundial de su historia, debuta contra España y lo hará sin uno de los grandes referentes del fútbol caboverdiano. Bebé (1990, Portugal), ex jugador del Rayo Vallecano y uno de los futbolistas más reconocidos que ha vestido la camiseta de los Tiburones Azules, reconoce en una entrevista a OKDIARIO que quedarse fuera de la convocatoria le ha dolido especialmente. No tanto por una cuestión deportiva, sino porque era consciente de que probablemente se trataba de su última oportunidad de disputar una cita mundialista.

«Ahora estoy más tranquilo, pero sí que me ha dolido. Tengo 35 años y era una oportunidad única. Aunque Cabo Verde vuelva a clasificarse para otro Mundial, seguramente a mí ya no me llegue esa ocasión», explica el atacante.

El futbolista, actualmente en el Ibiza, admite que la decisión fue complicada de asumir. «Siempre te quedas con ganas de representar a tu país y más en un Mundial. Es el país de mi familia, una camiseta que significa mucho para mí. Me quedé triste, pero hay que respetar la decisión del seleccionador», señaló.

«Creo que me he quedado fuera por la categoría»

Bebé no esconde que le cuesta encontrar una explicación deportiva a su ausencia. El delantero considera que el cambio de categoría ha pesado más que cualquier otra circunstancia. «Cuando estaba en Primera iba convocado y cuando estaba en Segunda también. Creo que el motivo principal es que ahora estoy en una categoría inferior. Sinceramente, pienso que ha sido por eso», afirmó.

Además, el atacante insiste en que físicamente sigue encontrándose en un gran momento. «Estoy muy bien. Mis números esta temporada han sido buenos y físicamente me siento como si tuviera 28 o 29 años. Me veo perfectamente capacitado para jugar un Mundial y seguir compitiendo varias temporadas más», aseguró.

El aviso a España

Aunque reconoce que la selección española es la gran favorita del grupo, Bebé lanza una advertencia a los hombres de Luis de la Fuente de cara al partido inaugural del torneo. «España se va a encontrar una selección muy compacta, muy junta y muy rápida al contragolpe. Cabo Verde intenta cometer pocos errores defensivos y aprovechar la velocidad que tiene arriba. Somos un equipo que en pocos toques puede plantarse en el área rival», explica.

El ex rayista considera que sería un error que España minusvalorase a una selección que se ha ganado su presencia en el Mundial por méritos propios. «La gente puede pensar que Cabo Verde es un país pequeño y que España va a ganar seguro, pero el fútbol siempre te puede sorprender. Si España no está en su mejor día y concede facilidades, le podemos complicar mucho las cosas», advirtió.

«Hay que empezar a respetar más a Cabo Verde»

Bebé también quiso poner en valor el crecimiento que ha experimentado el fútbol caboverdiano durante los últimos años. Una evolución que ha permitido al país clasificarse por primera vez para un Mundial. «Nos hemos clasificado siendo primeros de grupo. Nadie nos ha regalado nada. En África es muy difícil competir y Cabo Verde ha demostrado que es una de las mejores selecciones del continente», afirmó.

Para el delantero, el éxito es consecuencia del trabajo realizado durante años tanto por los jugadores como por la federación. «Hay que empezar a respetar más a Cabo Verde como país y como selección. Se está haciendo un trabajo extraordinario y vienen generaciones con mucho talento», destacó.

Un país entero detrás de su selección

Más allá del aspecto deportivo, Bebé explicó la enorme repercusión que está teniendo la clasificación para el Mundial dentro del país. «Cuando juega la selección, la gente deja a un lado todos sus problemas. Todo el país vive para ese momento. Ver a los niños, a la gente mayor, cómo abrazan a los jugadores o les piden fotos es algo muy especial», relató.

El atacante concluyó asegurando que enfrentarse a España supone una motivación extra para toda la plantilla. «A cualquier futbolista le gusta jugar contra los mejores. Cuando yo estaba en Primera era una locura enfrentarme al Real Madrid, al Barcelona o al Atlético. Los jugadores de Cabo Verde sienten exactamente lo mismo cuando piensan que van a jugar contra España», sentenció.