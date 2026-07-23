La Comisión Nacional de los Mercados exige al juez suspender la limitación de entrada de coches en Ibiza

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) exige al juez suspender la limitación de entrada de coches en Ibiza y ha presentado sendos recursos judiciales para tratar de frenar la aplicación de esta medida actualmente en vigor.

El primero se trata de un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consell de Ibiza que limita la entrada de vehículos en la isla durante las temporadas de verano de 2026 y 2027.

El organismo, en un comunicado, ha explicado que, antes de acudir a los tribunales, requirió sin éxito a la institución insular que modificara la norma.

Aunque ha asegurado que no cuestiona que el Consell pueda controlar la entrada de vehículos con fines medioambientales y de sostenibilidad, sí que ha considerado que el sistema empleado para conceder las autorizaciones entre las empresas de alquiler supone una «discriminación» para algunas de ellas y restringe la competencia «de forma injustificada».

La CNMC ha recordado que Ibiza tiene previsto otorgar 14.000 autorizaciones para vehículos de alquiler sin conductor, 12.000 son para empresas que ya obtuvieron autorizaciones el año pasado y 2.000 con prioridad para las empresas que dispongan de más plazas de aparcamiento, cuenten con un local abierto al público y tengan personal suficiente para gestionar su flota.

Este sistema, a su parecer, favorece a las empresas ya instaladas, dificultando la entrada de nuevos competidores y reduciendo los incentivos para competir en precios, variedad, calidad o innovación.

Por su parte, el Consell ha presentado hoy ante la Sección Contencioso Administrativa del Tribunal de Instancia de Palma su escrito de oposición a la solicitud de medidas cautelares presentada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). .

El escrito defiende que esta regulación desarrolla la Ley 5/2024 y constituye una herramienta imprescindible para reducir la congestión vial, proteger el territorio, preservar la calidad de vida de los residentes y garantizar una movilidad más sostenible durante los meses de máxima afluencia.

Asimismo, sostiene que suspender cautelarmente estas medidas provocaría un perjuicio directo al interés general, al impedir aplicar una normativa creada precisamente para dar respuesta a uno de los principales problemas que sufre Eivissa.

El vicepresidente primero y consejero ejecutivo de Ordenación Turística, Movilidad, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, ha asegurado que el Consell defenderá esta regulación «con toda la firmeza» porque representa una de las principales herramientas de las que dispone Ibiza para afrontar la saturación.

Cuatro años recurriendo contra Formentera

El organismo, por otro lado, ha recurrido por cuarto año consecutivo las restricciones similares que se aplican en Formentera durante los meses de verano.

A la espera de que se resuelvan los recursos judiciales ya presentados en 2023, 2024 y 2025, la CNMC ha impugnado dos acuerdos del Consell de Formentera para implantar la limitación este 2026.