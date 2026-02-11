Una juez de Alicante admite la denuncia de Manos Limpias y abre diligencias por las VPP del escándalo

La titular de la Plaza Número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, María Amparo Rubio, ha abierto diligencias previas de investigación sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) de una urbanización de la turística Playa San Juan, en Alicante. Es decir, sobre el escándalo de las adjudicaciones de esas viviendas, entre otros, a la ex concejal de Urbanismo de Alicante y a los dos hijos y un sobrino de una ex alto cargo municipal. La apertura de esta diligencias se produce tras admitir la magistrada a trámite la denuncia del colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias, que dirige Miguel Bernad. Y pone fin a las investigaciones de fiscalía en torno a este mismo caso. Ahora, será única y exclusivamente la juez quien ordene las diligencias previas de investigación en torno a este caso.

La magistrada que ha abierto las diligencias previas en torno a este caso es a quien había correspondido el reparto del juzgado decano de la denuncia interpuesta el pasado jueves por Manos Limpias.

Aquella denuncia fue interpuesta contra nueve personas. En concreto, la ex concejal de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, la ex directora general y directora de Contratación, María Pérez-Hickman; el arquitecto del mismo ayuntamiento, Francisco Nieto; la también arquitecta municipal, Elsa Lloret; el funcionario de ese consistorio jefe del servicio de vivienda y protección oficial; el notario, José María Izaguirre y, también, el presidente, la vicepresidenta, la secretaria y al administrador único de la cooperativa de viviendas de Fraorgi.

Manos Limpias interpuso la citada denuncia al considerar la existencia de hasta cuatro posibles delitos. En concreto, falsedad en documento público, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y negociación prohibida a funcionarios. De hecho, Manos Limpias se ha dirigido este miércoles al juzgado en que se han abierto las diligencias para solicitar formalmente su personación como acusación popular en el caso.

Como primera diligencia previa, la juez ha solicitado recabar los procedimientos abiertos en Fiscalía en torno a este mismo tema, al objeto de unificar todas las acciones legales en torno a unos mismos hechos e iniciar la correspondiente tramitación judicial del caso.