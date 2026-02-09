Manos Limpias pide al juez acceso al expediente de adjudicaciones de las VPP del escándalo en Alicante

El colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias, que dirige Miguel Bernad, ha solicitado al juzgado que pida al Ayuntamiento de Alicante el expediente administrativo de adjudicación de las viviendas de protección pública (VPP) del escándalo de Alicante y se lo facilite. La petición del citado expediente está incluida en la denuncia presentada por Manos Limpias el pasado 5 de febrero ante el juez decano de Alicante por los supuestos delitos de falsedad en documento público mercantil, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas a funcionarios contra un total de 10 personas personas presuntamente relacionadas con las mismas. Y, entre ellas, la ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, adjudicataria de un piso en esa promoción y que dimitió, precisamente, a raíz del escándalo, y la la ex directora general y directora de Contratación, María Pérez-Hickman. En este último caso, tras desvelarse que sus dos hijos y un subrino cuentan con pisos en la citada promoción.

Además, la denuncia incluye como «otras anomalías en la adjudicación de pisos», lo que califica como «un dato relevante de presunta ilegalidad e ilicitud es la adjudicación» de tres pisos a hermanos de una misma familia y otros dos a otros tantos hermanos de otras tres familias hasta un total de seis, así como a dos personas distintas con dos pisos a cada una de ellas. La petición del expediente completo de las adjudicaciones se produce, por parte de Manos Limpias, al considerar que se trata de una «prueba fundamental». Y, como tal se inscribe en el contexto de la denuncia.

Manos Limpias ha sido, de hecho, el primer colectivo ajeno a las Administraciones Públicas que lleva el caso de las adjudicaciones bajo sospecha ante el Juzgado para denunciar el escándalo ante el juez. Y ello, porque en los casos del Ayuntamiento de Alicante, la Generalitat Valenciana y el PSOE habían dirigido sus denuncias a la Fiscalía. Y no directamente al juez, como ahora sí hace Manos Limpias.

En caso de que el juez admita la denuncia y abra diligencias previas en torno a este caso, todas las pesquisas de Fiscalía pasarán a depender del magistrado a quien corresponda la investigación del caso.

Además, de todo las denuncias que se han producido tanto ante el juez, en el caso de Manos Limpias, como ante Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante, los grupos con representación en el Ayuntamiento de Alicante han decidido por unanimidad en el último pleno extraordinario abrir una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas en torno a lo sucedido.