Barcala ordena a la Policía Local comprobar «piso por piso» quién vive en las VPP del escándalo

El alcalde de Alicante, Luis Barcala ha ordenado a la Policía Local de Alicante comprobar «piso por piso» quién vive en las viviendas de protección pública (VPP) cuya adjudicación ha generado un gran escándalo en Alicante, tras conocerse que la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, había sido adjudicataria de una de esas viviendas, al igual que dos hijos y un sobrino de la directora general de Ordenación Interna del Consistorio, María Pérez-Hickman, entre otros. Tanto Gómez como Pérez-Hickman han dimitido de sus cargos. «Quiero que se inspeccionen inmediatamente las viviendas una por una y que se compruebe quién vive en los pisos adjudicados y si están ocupados legalmente», ha advertido el alcalde.

Luis Barcala ha revelado, también, que dos de los adjudicatarios de las citadas viviendas han renunciado a las mismas y ha dado un aviso a navegantes: «Esperamos que a estas dos sigan más devoluciones». Además, ha explicado que ha solicitado informes a las distintas concejalías y les ha exigido «conclusiones» a fin de tomar las medidas «que se deban tomar, con la mayor brevedad y la contundencia necesaria», en lo que respecta a a los expedientes abiertos a funcionarios por estos mismos hechos, así como la apertura de otro expediente informativo, «por si se pudiera haber producido alguna irregularidad en el acceso y manejo de la información».

Por lo que respecta a la Comisión No Específica sobre las citadas VPP, el equipo de Gobierno ha designado al vicealcalde, Manuel Villar, como presidente. Y al nuevo edil de Urbanismo, Antonio Peral, como vocal. Barcala ha anunciado que la sesión constitutiva de esa comisión de investigación se convocará «lo más rápido posible», una vez se cuente con la documentación completa de las areas de Patrimonio, Urbanismo, Contratación, Recursos Humanos e Informática, que actualmente se está recabando.

El alcalde de Alicante ha negado que el Ayuntamiento adjudicara las viviendas bajo sospecha: «Es la cooperativa la que en base a la normativa las adjudica a aquellos propietarios que cumplen los requisitos. Y es la Administración autonómica a quien corresponde el visado de esos requisitos».