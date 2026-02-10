Los ediles del Gobierno Local de Alicante no podrán optar a pisos como los de la VPP del escándalo

El Gobierno Local de la ciudad de Alicante, que dirige el popular Luis Barcala, restringirá a sus concejales, altos cargos y asesores el acceso a los procesos para optar a una vivienda de protección pública.

Barcala y su equipo de Gobierno han adoptado esta medida después de que tanto la hasta ahora concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, como quien ha sido hasta hace unos días una de las directoras generales del Consistorio, María Pérez-Hickman, hayan tenido que dimitir de sus responsabilidades tras desvelarse que tanto Gomez como los dos hijos y un sobrinos de Pérez-Hickman tienen viviendas en la promoción del escándalo de las VPP.

Con esta medida, además, el equipo de Luis Barcala pone también ante el espejo al resto de partidos y concejales de otras formaciones en el Consistorio, para ver si son capaces o no de predicar en primera persona el ejemplo que pregonan para otros partidos.

La medida, a la que ahora debe dar forma el PP, ha sido anunciada por el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar. Este último, ha destacado que en los próximos días, el Equipo de Gobierno Local de Alicante perfilará la iniciativa que, además, quiere extender a otro tipo de ayudas municipales dirigidas, también, a toda la ciudadanía.

Manuel Villar ha significado que el Equipo de Gobierno Local está «firmemente comprometido» con la transparencia. Y está ahora reforzando los controles para que las ayudas «lleguen a la ciudadanía sin ningún tipo de sospecha». Así, tanto los cargos públicos como los asesores de esos cargos en el Ayuntamiento de Alicante no podrán aspirar ni acceder a una vivienda protegida reúnan o no los requisito.

La medida, como se ha dicho, se produce después de que se destapase que la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, y dos hijos de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del mismo Consistorio, María Pérez-Hickman, no sólo habían adquirido, sino que además tienen escrituradas, un total de tres viviendas de promoción pública. La primera que se realiza en la segunda ciudad de la Comunidad Valenciana en los últimos 25 años. Ubicada, además, en una de las zonas más demandadas y exclusivas de la ciudad, Playa San Juan.