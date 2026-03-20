Cielos nublados y chubascos intensos en Andalucía hoy, según AEMET

Cielos cubiertos y chubascos, localmente intensos y con posibilidad de tormentas, marcarán la jornada en buena parte de Andalucía este 20 de marzo de 2026. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, con un ligero ascenso en la vertiente atlántica, mientras que las máximas experimentarán un descenso. Los vientos serán flojos a moderados del este, aunque se espera un levante fuerte en los litorales y en Cádiz, con rachas muy intensas.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 20 de marzo

Lluvias persistentes y claros ocasionales en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy se presenta marcada por una intensa probabilidad de lluvia que nos acompañará desde la madrugada hasta la noche. Las nubes, cargadas de humedad, darán paso a un ambiente pesado, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 23 grados. A primera hora, la sensación térmica podría descender hasta los 13 grados, mientras que el viento soplará suavemente desde el norte a unos 10 km/h, aunque con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más gris y aunque la lluvia persistirá, habrá momentos en que se abrirán claros. La temperatura máxima alcanzará los 23 grados, pero la sensación térmica podría elevarse hasta los 22, ofreciendo un respiro en medio de la inclemencia. Con el sol asomando tímidamente a las 07:27 y despidiéndose a las 19:35, la luz del día será escasa, pero suficiente para que los sevillanos se preparen para un día de paraguas y charcos.

Córdoba: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre Córdoba, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 11 grados y una sensación térmica que puede descender hasta los 10. A medida que avanza el día, el viento del noreste soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, mientras la probabilidad de lluvia se mantiene en un 100%, prometiendo un aguacero que podría ser intenso.

La tarde no traerá alivio, ya que las lluvias continuarán y las temperaturas apenas alcanzarán los 20 grados. La humedad, que puede llegar al 100%, hará que la sensación térmica se sienta más baja, con un ambiente bastante pesado. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo no dará tregua y la inestabilidad será la protagonista del día.

En Huelva, cielos nublados y probabilidad de lluvia

El tiempo se presenta con cielos mayormente nublados a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 20 grados. Aunque hay una alta probabilidad de lluvia, especialmente por la mañana y en la tarde-noche, el viento soplará de forma moderada, aportando una sensación de frescura sin ser excesiva.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo bajo la sombra de los árboles, aprovechando el ambiente tranquilo que invita a realizar actividades cotidianas. No olvides llevar un paraguas, por si acaso, pero también puedes disfrutar de la belleza del paisaje urbano.

Ambiente fresco y lluvioso hoy en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un ambiente fresco y húmedo, ya que la temperatura mínima se sitúa en 14°C y la sensación térmica puede descender hasta los 15°C. A medida que avanza la mañana, el cielo estará cubierto y la probabilidad de lluvia es del 100%, lo que sugiere que las precipitaciones serán constantes hasta el mediodía. El viento soplará del sureste a una velocidad media de 35 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h, por lo que se recomienda precaución.

Por la tarde, la situación no mejora, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 100%. La temperatura máxima alcanzará los 19°C, pero la sensación térmica podría sentirse más fresca, llegando a los 18°C. Con un 90% de humedad relativa, el ambiente se tornará pesado. A lo largo del día, disfrutaremos de aproximadamente 12 horas de luz, con el sol saliendo a las 07:29 y poniéndose a las 19:36.

Jaén: cielo nublado y lluvia persistente

La jornada en Jaén se presenta con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvia, especialmente durante la madrugada y la mañana, donde las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados. A medida que avance el día, la lluvia se mantendrá y aunque las temperaturas alcanzarán un máximo de 20 grados, la sensación térmica será más fresca.

Por la tarde, el cielo seguirá nublado y las probabilidades de lluvia continuarán siendo elevadas. Es recomendable llevar un paraguas y optar por ropa cómoda y abrigada, ya que la noche se acercará con temperaturas que rondarán los 14 grados.

Cielo cubierto y chubascos intensos en Málaga

Las primeras horas traen un cielo cubierto y fresco, con temperaturas que rondan los 14 grados. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que continuarán hasta la tarde, donde el mercurio apenas alcanzará los 18 grados.

Con la llegada de la tarde-noche, las precipitaciones se intensificarán, por lo que es recomendable llevar paraguas si se tiene previsto salir. El viento del este soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h, lo que acentuará la sensación de frescura en la ciudad.

Granada: cielo cubierto y lluvia constante

La jornada en Granada se presenta con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvia que nos acompañará desde la madrugada hasta la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados, con una sensación térmica que podría llegar a los 20 grados en su punto más cálido.

A medida que avance el día, la lluvia será constante, por lo que es recomendable llevar paraguas y ropa impermeable. Aunque el viento soplará suavemente del sur, no será suficiente para despejar el cielo. Así que, si tienes planes al aire libre, mejor opta por actividades en interiores.

Almería: chubascos intermitentes y viento fuerte

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 15 grados y un cielo parcialmente nublado. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que podrían intensificarse hacia la tarde, cuando el termómetro alcanzará los 20 grados, aunque la sensación térmica podría llegar a los 19.

Con el viento soplando del este a 25 km/h y rachas que podrían alcanzar los 55 km/h, se recomienda llevar paraguas si se planea salir. La tarde-noche se presenta con una alta probabilidad de precipitaciones, así que es mejor estar preparados para posibles lluvias.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET