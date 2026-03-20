La brutal explosión de una falla en la ‘cremà’ de Alberique (Valencia) deja varios menores heridos

Varios menores han resultado heridos este jueves en la noche de la cremà de la localidad valenciana de Alberique. Este último, un municipio de poco más de 11.000 habitantes, situado en la comarca de la Ribera Alta, en Valencia. Los hechos se han producido al originarse un problema en el castillo de fuegos artificiales previo a la citada cremà. Uno de los menores, de dos años, ha sido trasladado al Hospital La Fe, en Valencia, por precaución, mientras el resto ha sufrido heridas leves y ha tenido que ser atendido en un centro de salud en la localidad antes citada.

La verdadera generosidad para con el futuro consiste en entregarlo todo al presente. Albert Camus. — Jose R. Tomas (@josertomasro) May 18, 2012

Los hechos se producen después de que el martes de esta misma semana se produjeran otros dos heridos en el transcurso de la mascletá en otra localidad de la Comunidad Valenciana y, en este caso, en Castellón. En concreto, en el municipio de Burriana. Todo ello, al producirse una explosión accidental en el espectáculo pirotécnico que originó que fragmentos de carcasas salieran disparados en varias direcciones, tras lo que dos personas necesitaron atención sanitaria in situ.

Se da la circunstancia de que en la noche de la cremá del pasado año 2025 en Valencia, un percance en la falla Zapadores causó cuatro heridos, dos graves. La causa de aquel suceso estuvo en la explosión del llamado trueno de impacto. Esto es, con el que se avisa de la cremà de la escultura. Las fuentes municipales consultadas por OKDIARIO señalaron entonces que la explosión de ese trueno de aviso de la cremà infantil, que cayó sobre parte del público asistente, fue la causante de los heridos.

El número de heridos durante el citado castillo de fuegos previo a la cremà en la localidad valenciana de Alberique, en Valencia, se eleva a seis, según Levante EMV, de los que, como se ha dicho, uno de ellos, de dos años, fue trasladado al Hospital La Fe, en Valencia, por precaución.