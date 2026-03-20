Hoy, 20 de marzo de 2026, el cielo en toda la provincia de Zaragoza se presentará poco nuboso, aunque por la tarde se incrementarán las nubes altas en el sistema Ibérico. Las temperaturas mínimas descenderán en el valle del Ebro, mientras que las máximas experimentarán un ligero descenso en el sur del sistema Ibérico. El viento será flojo, con tendencia a sureste por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado y ambiente fresco con viento

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que apenas dejarán escapar un rayo de sol. Con temperaturas que oscilarán entre los 6 y los 19 grados, la mañana comenzará fresca, pero a medida que avance el día, el calor se hará más presente, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 18 grados. El viento soplará desde el sureste, con una velocidad media de 20 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 35 km/h, así que es recomendable abrigarse un poco al salir.

Ya por la tarde, el cielo mantendrá su aspecto nublado, pero no se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más ligero. La humedad, que variará entre un 25% y un 90%, podría hacer que el aire se sienta algo cargado, especialmente en las horas más cálidas. Con el sol asomando a las 07:07 y despidiéndose a las 19:15, Zaragoza tendrá un día completo de luz, ideal para pasear y disfrutar de la ciudad, siempre con una chaqueta a mano por si acaso.

Calatayud: aire fresco y nubes cambiantes

Las primeras luces del día en Calatayud traen consigo un aire fresco y una sensación de inestabilidad que se siente en cada rincón. El cielo, cubierto por nubes grises, presagia un día marcado por el vaivén de las condiciones meteorológicas, donde el viento soplará con fuerza desde el noreste, creando un ambiente dinámico y cambiante.

A medida que avanza la jornada, la temperatura oscilará entre los 2 y los 16 grados, con una sensación térmica que podría llegar a ser más fría. Por la mañana, el viento alcanzará velocidades de hasta 15 km/h, mientras que por la tarde la probabilidad de lluvia se eleva al 5%. Con una humedad que puede llegar al 100%, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien para enfrentar este día impredecible.

Tarazona: cielo despejado y brisa suave

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 4 y 15 grados. La brisa será suave, con vientos que alcanzarán los 20 km/h, lo que aportará una sensación agradable a lo largo del día. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo.

Es un día ideal para pasear por las calles, disfrutar de una buena charla en una terraza o simplemente relajarse al aire libre. Aprovechar el buen tiempo puede ser una excelente manera de recargar energías y disfrutar de las pequeñas cosas cotidianas.