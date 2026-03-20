Adiós a los bares de toda la vida en España: un economista confirma que los precios cambiarán según ‘la hora’

Los bares de toda la vida en España están viviendo una transformación sin precedentes. Desde hace meses, estamos viendo cómo cada vez más establecimientos que fijan tiempos máximos según la consumición: 25 minutos para una cerveza, 20 minutos para un café, 40 minutos para un bocadillo… Pero, ¿realmente esto es legal? Lo cierto es que sí, siempre y cuando se comunique de forma clara y fácilmente visible. Pues bien, ahora que poco a poco nos estamos acostumbrando a esto, llega un nuevo cambio: los precios dinámicos. No se trata de algo completamente nuevo, ya que este modelo de gestión se aplica en la conocida como «hora feliz» o en la oferta de desayuno, pero, ¿realmente estaríamos dispuestos a pagar 2 € por una caña a las 13:00 horas y 2,50€ a las 20:00 horas?

La hostelería española se está planteando la implementación del sistema de precios dinámicos para mejorar la rentabilidad. Este modelo ya se aplica en otros ámbitos, como los hoteles o las aerolíneas, adaptando los precios en función de la oferta y la demanda, y podría llegar muy pronto a los bares y restaurantes. Sin embargo, según ha explicado el presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez, en «Herrera en COPE», «la estrategia requiere una digitalización completa del negocio para optimizar la gestión en tiempo real». Asimismo, reconoce que «si vas a tomarte todos los días una caña y está a 2 euros y mañana, porque hay mucha afluencia de público, la pones a 2,50 eso traería un desajuste emocional».

Precios dinámicos en bares y restaurantes en España

¿De qué hablamos exactamente cuando nos referimos a los precios dinámicos? El economista Fernando Trías de Bes, en conversación con Sofía Buera, ha explicado que «el concepto es un precio que cambia, pero no es solo según la demanda; puede tener que ver con las garantías, con el servicio adicional o con muchos otros factores». Por ejemplo, podría suponer subir el precio de un plato de pescado en una mesa que esté situada en la terraza frente al mar. «Esa mesa es como un asiento de un avión de primera clase».

En el ámbito de la restauración, los precios dinámicos se pueden aplicar de distintas maneras en los bares. Por un lado, un precio diferente según el momento del día; por ejemplo, el almuerzo más económico que la cena. Por otro lado, un suplemento en días o momentos de alta demanda, como los fines de semana. Asimismo, los precios se pueden ajustar en función de la disponibilidad de platos. Finalmente, con este modelo de gestión se podrían llevar a cabo promociones temporales para platos de baja rotación.

El economista señala que «es muy curioso este rechazo que genera en hostelería, pero esto al final es cuestión de que se incorpore y nos acostumbremos, es todo costumbre, al fin y al cabo». Se acepta bien la «hora feliz» porque el precio baja, pero no tanto si sube, ya que los clientes lo consideran una decisión arbitraria por parte del hostelero para aprovecharse. Sin embargo, «los precios dinámicos no están pensados para sacar más dinero cuando tengo más demanda, ahí ya marca la competencia».

Wall St Madrid

Wall St. Madrid es un bar-restaurante inspirado en la Bolsa de Valores de Nueva York que sorprende a quienes lo visitan por su original sistema: cambia el precio de sus bebidas y raciones según las subidas y bajadas del mercado. Ubicado en la calle de la Palma 3, en pleno barrio de Malasaña, dispone de pantallas donde se muestran los productos de la carta junto a sus precios, rangos y tendencias. Por ello, es clave fijarse bien antes de pedir, ya que se cobra el precio que aparece en ese preciso momento.

En cuanto a su oferta gastronómica, el establecimiento cuenta con entrantes, tapas, cócteles y cervezas, además de una propuesta de brunch muy interesante. Se pueden degustar ensaladas, gyozas, costillas o alitas, dentro de una cocina de estilo internacional. Durante el día, destacan opciones dulces y saladas como pancakes, bagels, croissants, bacon o salchichas. Sin duda, se trata de un concepto innovador y poco habitual en España.