La industria presenta desarrollos tecnológicos en marcha en el ámbito del hidrógeno verde durante el ‘Enagás H₂ Technical Day’

Enagás ha celebrado este miércoles la tercera edición de su ‘H₂ Technical Day’, un encuentro al que han acudido expertos nacionales e internacionales del ámbito industrial, tecnológico y académico vinculados al hidrógeno verde, la transición energética y la descarbonización, y que ha servido para presentar proyectos y desarrollos tecnológicos de descarbonización con hidrógeno verde que ya están en marcha en la industria y en el sector de la movilidad.

El Consejero Delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, ha inaugurado la jornada en la sede de la Universidad Corporativa de Enagás en Madrid, destacando que este foro se ha consolidado como “una referencia para el intercambio de conocimiento y la aceleración del desarrollo tecnológico en el sector”, en colaboración con el Observatorio Tecnológico del Hidrógeno, “que ya cuenta con 110 socios en solo dos años de andadura”.

Durante su intervención, Gonzalo ha destacado que “tenemos que poner el desarrollo tecnológico al servicio de la competitividad. Muchas tecnologías a lo largo de la cadena de valor están probadas, pero hay que escalarlas y seguir avanzando: este es el punto de inflexión clave para continuar mejorando la competitividad del hidrógeno”.

Además, ha anunciado que “en el segundo semestre, Enagás pondrá en marcha Hyloop+, el primer laboratorio de calibración de contadores industriales de hidrógeno con un patrón primario en Europa, que será una referencia a nivel internacional”.

El hidrógeno verde avanza hacia su implantación industrial

La Analista de Tecnología Energética de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Amalia Pizarro, ha presentado las ‘Principales conclusiones de los informes Energy Technology Perspectives y Energy and AI’. Pizarro ha subrayado además que la tecnología del hidrógeno continúa avanzando y ganando madurez.

Por su parte, el Coordinador del Área Global Materia del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Antonio Chica, ha destacado el papel clave de la colaboración y la transversalidad para avanzar en estos desarrollos. Además, ha puesto en valor el trabajo en proyectos piloto orientados a alcanzar niveles de madurez tecnológica (TRL) que permitan su transferencia a la industria.

A continuación, se ha celebrado la primera mesa redonda titulada ‘El despliegue del hidrógeno verde en la industria: tecnologías que impulsan su despliegue’, en la que han participado el Director de España y Portugal de STEGRA, Gotzon Gómez; el Secretario General de ANFFECC (Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos), Manuel Breva; la Directora de Regulación y Financiación Pública de Hidrógeno, Derivados y Energía Limpia de Moeve, Olivia Infantes; y la Responsable de Ventas de Turbinas de Gas y Proyectos Internacionales de Siemens Energy, María Jazmín Nieto. La mesa ha estado moderada por Susana de Pablo, Directora General de Ingeniería, Tecnología y Digitalización de Enagás.

Estos expertos han mostrado los avances tecnológicos y proyectos en marcha para el despliegue del hidrógeno verde como combustible renovable y vector de descarbonización: Gotzon Gómez ha presentado la primera planta siderúrgica a gran escala del mundo basada en hidrógeno verde, cuya primera fase de construcción finalizará este año, y está planeando otro proyecto internacional en Portugal. Por su parte, María Jazmín Nieto ha presentado los desarrollos tecnológicos y escalado de sus turbinas de hidrógeno, preparadas para ciclos combinados, y la adaptación de las existentes.

La Directora General de Ingeniería, Tecnología y Digitalización de Enagás, Susana de Pablo, ha destacado de esta mesa que “los avances demuestran que la industria está dando pasos firmes hacia la adopción del hidrógeno como vector clave de descarbonización y de competitividad para la industria”.

Durante la actualización de las novedades del Observatorio Tecnológico del Hidrógeno, su Coordinador y Gerente de Innovación y Tecnología de Enagás, Igor Pagazaurtundua, ha señalado que 2026 “ha sido un año récord en avances tecnológicos de la cadena de valor del hidrógeno”, alcanzando ya niveles de madurez tecnológica.

Movilidad basada en hidrógeno

La segunda mesa redonda, titulada «Movilidad basada en hidrógeno: avances clave en tierra y mar», ha contado con las intervenciones de Jens Fleckenstein, de Estrategia Regulatoria en Daimler Truck, quien ha presentado las características clave del hidrógeno líquido como solución de suministro; Ignacio García-Lorenzana, miembro del Consejo de Clean Energy Partnership (CEP) e ingeniero sénior en Hyundai, quien ha destacado cómo las estaciones de repostaje de hidrógeno están evolucionando para adaptarse a las necesidades actuales del mercado; Mauro Guercia, Gerente de Desarrollo Comercial Corporativo en Symph2ony-Messer, quien ha enfatizado la necesidad de superar “el problema del huevo y la gallina” para alinear la adopción de vehículos con las velocidades de implementación de la disponibilidad de suministro de hidrógeno; y Victor Åkerlund, Vicepresidente Sénior de Análisis y Sostenibilidad en PowerCell, quien ha afirmado que la descarbonización del transporte marítimo es un esfuerzo compartido y que, adaptadas al buque adecuado, “las pilas de combustible pueden reemplazar al diésel hoy mismo, lo que permite una reducción drástica de las emisiones”.

La mesa ha estado moderada por el Director de Diversificación de Enagás, Gonzalo Gutiérrez, que ha afirmado que “nos encontramos en un contexto en el que la transposición de la Directiva Red III ya está en marcha en Europa, siendo el ámbito de la movilidad el que está experimentando un desarrollo más inmediato”.

Primera instalación metrológica europea de caudal de hidrógeno a alta presión con patrón primario

El Director de Servicios Técnicos y Tecnología de Enagás, Claudio Rodríguez, junto con el Gerente de Instrumentación y Medición de la compañía, Jaime Renedo, han presentado HyLoop+, un proyecto que convertirá al Centro de Metrología e Innovación de Enagás en Zaragoza en el referente europeo en materia de metrología de caudal de hidrógeno, y que estará operativo durante este año: “Se trata de un proyecto pionero, garante de las futuras necesidades de la red de transporte de hidrógeno española, y de una oportunidad para acelerar el desarrollo de la tecnología de medición del hidrógeno, colaborando en el desarrollo de un ecosistema adecuado a las necesidades de la futura red de transporte de hidrógeno europea”, han destacado.

HyLoop+ es la primera instalación metrológica europea de caudal de hidrógeno a alta presión con patrón primario ―sistema de referencia de mayor exactitud utilizado en metrología para calibrar caudalímetros―. La iniciativa Hyloop+ completa las capacidades en materia metrológica de las que actualmente dispone Enagás dedicadas al gas natural y biometano, y pone en valor la colaboración público-privada en base a su acuerdo con el Centro Español de Metrología, del que las instalaciones del laboratorio de calibración de contadores de gas a alta presión (LACAP) de Enagás en Zaragoza son Laboratorio Colaborador.

Grandes proyectos de innovación

Bajo el título ‘De la innovación al mercado: proyectos de I+D y start-ups’, se han dado a conocer los avances en los proyectos de tres organizaciones que están apostando de forma directa por acelerar el desarrollo y la madurez de las tecnologías de hidrógeno, contribuyendo de manera decisiva a su despliegue en el sistema energético.

El Gerente de Emprendimiento e Innovación Abierta de Enagás, Emilio Martínez, tras exponer la aproximación a esta actividad con Enagás Emprende, ha moderado esta sesión, en la que han participado la Responsable del Grupo de Dinámica de Fluidos para Energía y Clima del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), María García Camprubí, que ha presentado el proyecto de pilas de combustible en maquinaria pesada ‘H2MAC, Hydrogen Fuel Cell Electric non-road mobile machinery’; el Fundador y CEO de EVARM, Xavier Ribas, quien ha expuesto la actividad de su startup EVARM, que impulsa la movilidad sostenible a través de la conversión y fabricación de vehículos impulsados por hidrógeno para flotas comerciales; y la Responsable de Innovación de Kalfrisa, Raquel Sevilla, que ha detallado el proyecto de hornos industriales de combustión de hidrógeno ‘HigH2-Furnaces’.

La Directora General de Transición Energética de Enagás, Natalia Latorre, ha realizado la clausura del evento destacando que “el sector está solventando con éxito las dificultades técnicas para traducir los proyectos en realidades concretas, que ya se están implantando, para descarbonizar la industria y la movilidad”.