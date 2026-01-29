El 4º Día del Hidrógeno de Enagás confirma el despegue del hidrógeno verde

El 4º Día del Hidrógeno de Enagás ha puesto de manifiesto que el hidrógeno renovable es imprescindible para impulsar la descarbonización y la autonomía estratégica de Europa. En este foro, las grandes industrias y los principales agentes del sector de la movilidad han reafirmado su apuesta por el hidrógeno verde como vector clave para alcanzar una descarbonización competitiva.

La Vicepresidenta Tercera del Gobierno de España y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha realizado la apertura institucional de este evento, que ya celebra su cuarta edición, en el que también han participado la Vicepresidenta Ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera; la Presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández; el Director General de Seguridad, Gas e Hidrógeno, Participaciones Federales del Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania, Bernhard Kluttig; la Directora de Política Energética de la Dirección General de Energía de la Comisión Europa, Cristina Lobillo; y la Directora de CINEA (Comisión Europea), Paloma Aba Garrote, entre otras autoridades.

Aagesen ha subrayado que “en los próximos meses vamos a presentar un Anteproyecto de ley que abordará la trasposición del Paquete europeo del hidrógeno, para crear un sistema nacional del hidrógeno y un nuevo mercado regulado, impulsar la demanda de hidrógeno y los gases renovables, reforzar la competitividad y, por supuesto, habilitar las herramientas necesarias para el desarrollo de la infraestructura”.

Ribera ha remarcado durante su intervención en un diálogo con el Consejero Delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, que “la Comisión Europea ha hecho una apuesta firme por el hidrógeno en Europa” y ha subrayado que «H2med es uno de los proyectos más avanzados» de las autopistas energéticas europeas, y que «desde la Comisión mantenemos nuestro compromiso total de convertir esos objetivos en hechos”.

Durante la sesión “La visión del regulador español”, la Presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha señalado que “el hidrógeno es un proyecto de conjunto. Se necesita la colaboración de todos: gobiernos, regulación, industria, academia, etc., de todos los países, de todos los que nos reunimos aquí”.

El Consejero Delgado de Enagás, Arturo Gonzalo, ha destacado que “la Red Troncal Española y H2med avanzan a velocidad de crucero en su desarrollo administrativo, de ingeniería y comercial, confirmando la viabilidad técnica y las fechas de puesta en operación”, y ha añadido que “la Península Ibérica, y España, tienen mucho que decir en la construcción de una economía del hidrógeno europea, con el hidrógeno verde más competitivo de Europa”.

Sobre la Red Troncal Española de Hidrógeno, Arturo Gonzalo ha explicado que “un hito clave en 2025 ha sido el Plan de Participación Pública, el mayor proceso de estas características llevado a cabo en España”. Este Plan, que cuenta con un fuerte respaldo institucional, industrial y de la sociedad civil, ya se ha desarrollado en ocho comunidades autónomas y, durante 2026, continuará en otras cinco.

En lo relativo a BarMar, ha detallado que “hemos completado con éxito los estudios geofísicos y confirmado que la ruta submarina es técnicamente viable. Actualmente, se está realizando la ingeniería pre-FEED (Diseño de ingeniería de front-end) de esta interconexión”.

En referencia a la Red Europea del Hidrógeno, el Presidente de Enagás, Antonio Llardén, ha apuntado que “el hidrógeno verde nos ofrece una enorme oportunidad: construir una infraestructura con visión europea desde su inicio, como columna vertebral de la planificación energética de la UE”, ya que “no es posible un mercado europeo sin infraestructuras”. En este contexto, ha remarcado que “para poder desarrollar estas infraestructuras es fundamental la colaboración entre países, administraciones y empresas”.

En la ponencia “El modelo alemán, una referencia europea en el despliegue del hidrógeno”, compartida por el Director General de Seguridad, Gas e Hidrógeno, Participaciones Federales del Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania, Bernhard Kluttig, ha expuesto la experiencia alemana y su contribución al desarrollo del mercado europeo del hidrógeno.

Récord de inversión y apoyo financiero

El hidrógeno verde ya forma parte de los planes estratégicos de la industria europea. Las decisiones de inversión y el apoyo financiero en proyectos de hidrógeno baten récords en España, Europa y en el mundo.

En España, el Gobierno ya ha concedido 3.155 millones de euros en ayudas a más de 100 proyectos de producción de hidrógeno renovable que suman en torno a 4 GW, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Por su parte, la Comisión Europea propone multiplicar por cinco los fondos para infraestructuras energéticas transfronterizas, hasta los 30.000 millones de euros, en el Marco Financiero Plurianual 2028-2034, con un papel destacado de las infraestructuras de hidrógeno. En 2025, Europa lideró la inversión mundial comprometida en hidrógeno verde, con 12.000 millones de dólares, según los datos del Global Hydrogen Compass.

2026: el año del despegue del hidrógeno

Este año, los avances en hidrógeno se van a acelerar en todos los ámbitos: político, inversor, regulatorio y técnico. En febrero, se cerrará el plazo para la Tercera Subasta del Banco Europeo del Hidrógeno, con 1.300 millones de euros, cuyos resultados se anunciarán entre mayo y junio.

Además, se esperan avances relevantes para H2med en la próxima reunión ministerial del Grupo de Alto Nivel del Suroeste de Europa, y la Comisión Europea publicará la segunda lista definitiva de Proyectos de Interés Común (PCI) europeos.

El Parlamento y el Consejo negociarán este año el Grids Package, con medidas para acelerar los proyectos de hidrógeno, y está prevista la transposición de la Directiva de Hidrógeno y Gases Descarbonizados en los estados miembros, un paso esencial para contar con un marco regulatorio para el hidrógeno.

El evento del hidrógeno de referencia

El 4º Día del Hidrógeno de Enagás, que reúne a los principales impulsores de la cadena de valor del hidrógeno en Europa, ha contado con varias mesas de debate centradas en el papel del hidrógeno renovable como vector clave para la descarbonización y la competitividad industrial en Europa y a nivel global. Entre los grandes retos del hidrógeno, los expertos destacan la demanda, la regulación y la reducción de costes, a medida que avanza la escalada del hidrógeno.

En la mesa redonda “El progreso imparable de las redes de transporte de hidrógeno en Europa”, moderada por Arturo Gonzalo, han participado los primeros ejecutivos de los principales operadores europeos: el CEO de REN (Portugal), Rodrigo Costa; la CEO de NaTran (Francia), Sandrine Meunier; la CEO de Gasunie (Países Bajos) Willemien Terpstra; el CEO de Fluxys (Bélgica), Pascal De Buck, y el CEO de Open Grid Europe (Alemania), Thomas Hüwener. Durante el debate, han analizado el avance de las infraestructuras en los diferentes países y han destacado la cooperación entre operadores europeos.

110.000 millones de dólares en inversiones comprometidas

En la sesión “El progreso global del hidrógeno: de la ambición a la ejecución”, la CEO del Hydrogen Council, Ivana Jemelkova, ha ofrecido una visión internacional sobre la evolución del hidrógeno como vector energético y los retos para acelerar su despliegue a escala global.

“La industria mundial del hidrógeno ha superado ya los 110.000 millones de dólares en inversiones comprometidas en proyectos que han alcanzado la Decisión Final de Inversión (FID), están en construcción o ya en operación”, ha destacado Jemelkova, cifra que engloba 510 proyectos en todo el mundo.

Además, ha destacado que “desde 2020, la inversión se ha multiplicado por diez -de 10.000 a 110.000 millones de dólares-, con un crecimiento medio superior al 50% anual, un ritmo más rápido que el de muchas tecnologías energéticas en sus primeras fases de escalado”, y ha añadido que “no se trata solo de cifras”, sino de “la prueba de que la industria del hidrógeno ha pasado de la ambición a la ejecución”.

Próximas sesiones

Tras la conversación mantenida con la Vicepresidenta Ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, se celebra la sesión “El modelo francés: ecosistema del hidrógeno en Francia”, en la que intervienen el CEO de Hy24, Pierre‑Etienne Franc, y el Presidente de la Asociación Española del Hidrógeno, Javier Brey.

La mesa redonda “Europa, comprometida con la descarbonización competitiva a través del hidrógeno renovable”, cuenta con la participación de la Directora de Política Energética de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, Cristina Lobillo; el Presidente de ENNOH, Dr. Christoph von dem Bussche, y el CEO de Hydrogen Europe, Jorgo Chatzimarkakis. El debate está moderado por el CEO de BarMar, Francisco de la Flor.

La Directora de CINEA de la Comisión Europea, Paloma Aba Garrote; el Director General Asesor en tecnologías energéticas bajas en carbono del Banco Europeo de Inversiones, Roland Schulze; la Directora de Cleantech for Iberia, Bianca Dragomir, y el Director Ejecutivo de Finanzas Estructuradas del Banco Santander, Urbano Troncoso, protagonizan el debate sobre “Financiación para acelerar las inversiones en hidrógeno”, moderado por el Presidente de Sedigas, Joan Batalla.

La jornada continúa con la mesa redonda “La Alianza H2med, el compromiso de toda la cadena de valor industrial”, moderada por la Directora General de Transición Energética de Enagás, Natalia Latorre. En ella participan el Director de Hidrógeno y Desarrollo Internacional de OGE, Nicolai Raß; la Directora de Estrategia de Teréga, Marie Claire Aoun; el CEO de Dourogás, Nuno Moreira; el Director de Relaciones Institucionales de REN, Valter Diniz, y el Jefe de Desarrollo de Negocio de Hidrógeno y CO₂ de NaTran, Geoffroy Anger.

Posteriormente, la Directora Ejecutiva del Board y Vicepresidenta de Negocio Internacional de ReFire, Audrey Ma, imparte la sesión “La economía del hidrógeno en China”, con las claves del crecimiento del primer país en capacidad de electrólisis total.

A continuación, tiene lugar la mesa redonda “Consolidando la demanda de hidrógeno: la visión del transporte y la movilidad”, conducida por la Secretaria General de Gasnam‑Neutral Transport, Eugenia Sillero. En el debate participan el Presidente de HysetCo, Loïc Voisin; la Directora Ejecutiva del Board y Vicepresidenta de Negocio Internacional de ReFire, Audrey Ma; el Presidente de HVR Energy, Luis Felipe Suárez‑Olea; el CEO de TMB, Xavier Flores; el CEO de HYUNDAI Vehículos Comerciales y Negocio de Hidrógeno, Mark Freymueller; el Jefe de Desarrollo Empresarial y Cadena de Valor del Clúster H2 de Toyota Motor Europe, Miguel Carsi, y la Directora de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Bosch, Emma Nogueira.

En la mesa redonda “Grandes proyectos de hidrógeno verde en marcha en Europa”, moderada por la Directora General del Club Español de la Energía, Cristina Rivero, participan el Presidente de Técnicas Reunidas, Juan Lladó; el CEO de Thyssenkrupp, Miguel Ángel López Borrego; el socio de Copenhagen Infrastructure Partners, Soeren Toftgaard; el CEO de Sunfire, Nils Aldag, y el CEO de Acciona Plug, Alan Ripa.