Hoy, 20 de marzo de 2026, el clima en toda la provincia de Bilbao se presenta mayormente poco nuboso o despejado, con algunas nubes altas que podrían asomarse por la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento soplará de forma floja a moderada. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado y ambiente cálido

El cielo se despereza lento en Bilbao, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que apenas dejarán escapar la luz del sol. Con temperaturas que oscilarán entre los 10 y los 22 grados, la mañana comenzará fresca, pero a medida que avance el día, el calor se hará más presente. El viento soplará desde el sureste a una velocidad moderada, aunque con algunas ráfagas que podrían sorprender a los más desprevenidos.

Ya por la tarde, el ambiente se tornará más cálido y agradable, con una sensación térmica que alcanzará los 22 grados. La humedad, que se mantendrá en niveles moderados, permitirá disfrutar de un tiempo más ligero. Con la salida del sol a las 07:15 y su despedida a las 19:23, los bilbaínos podrán aprovechar casi doce horas de luz, ideal para pasear y disfrutar de la ciudad sin preocuparse por la lluvia, que no se espera en esta jornada.

Cielo gris y viento fuerte en Baracaldo

La mañana en Baracaldo se presenta con un cielo grisáceo que anticipa un día de inestabilidad. Las nubes se agrupan y el viento comienza a soplar con fuerza, creando una atmósfera de expectación. A medida que avanza la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 21 grados, mientras el viento del sureste alcanzará velocidades de hasta 20 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 35 km/h.

A diferencia de la calma matutina, la tarde traerá consigo un ligero descenso térmico y una sensación más fresca, con temperaturas que podrían sentirse más bajas de lo que marcan los termómetros. La humedad, que variará entre el 35% y el 60%, puede hacer que el día se sienta más pesado. Es recomendable llevar paraguas, ya que aunque no se prevén lluvias intensas, la inestabilidad puede sorprender en cualquier momento.

Guecho: cielo despejado y ambiente fresco

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:15. La temperatura mínima se sitúa en 11°C y aunque la sensación térmica será similar, la jornada promete ser fresca. A medida que avance la mañana, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una temperatura máxima de 20°C, con un ambiente que se sentirá un poco húmedo, aunque sin riesgo de lluvia.

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado, pero se mantendrá seco, con temperaturas agradables que invitan a salir. El viento soplará del sureste a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, así que es recomendable tener precaución. La puesta del sol será a las 19:24, brindando un total de más de 12 horas de luz.

Santurce: cielo despejado y suave brisa

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 20 grados. Aunque no se esperan lluvias, el viento soplará suavemente del sureste, aportando una agradable frescura a la jornada.

Es un momento ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas en un ambiente tranquilo. Aprovechar las horas de sol será una excelente manera de conectar con el entorno y disfrutar de la calidez del día.

Cielo despejado y sol radiante en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 10 grados, creando un ambiente agradable para comenzar el día. A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille con fuerza, elevando la temperatura hasta alcanzar los 22 grados por la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo ideal para actividades al aire libre. No olvides llevar ropa ligera y aprovechar la luz del sol, ya que la sensación térmica será muy placentera.