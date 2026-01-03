El emotivo mensaje de Aitana con el que ha despedido 2025: «Ha sido un regalo enorme»

El 2025 ha concluido de manera oficial y Aitana lo ha despedido por todo lo alto. La catalana es el claro ejemplo de superación y perseverancia. El año lo comenzó con el estreno en Netflix de su documental, Aitana: Metamorfosis. Un proyecto audiovisual absolutamente exitoso donde mostró su lado más desconocido y personal. Pues, no todo ha sido un camino de rosas para ella. Así pues, lejos de quedar aquí, la cantante lanzó al mundo su nuevo proyecto discográfico: Cuarto Azul.

Un nuevo disco con el que está cumpliendo muchos hitos, pues ha presentado temas como 6 de febrero, Superestrella, Lía o La chica perfecta. Asimismo, también llevó a cabo sus esperados conciertos en estadio. Y es que, después de tantas idas y venidas con el Santiago Bernabéu, al final, terminó haciendo las maletas para darlo todo en el Riyadh Air Metropolitano. Una puesta en escena con la que conquistó a todos desde la primera canción hasta la última.

Pero, no solo le ha ido bien a nivel profesional. En lo personal, Aitana se encuentra muy feliz junto a su nueva pareja, el youtuber Plex. Un romance que, a priori, fue secreto. Pero, al final, les fue imposible ocultar debido a que ambos son rostros conocidos a nivel mediático. Por ello, completamente agradecida al 2025, ha publicado una recopilación de sus mejores momentos del año.

Aitana califica el 2025 como uno de sus mejores años

«La vida siempre me ha regalado cosas preciosas, gente con la que compartir y vivir de verdad, pero este 2025 ha sido un regalo enorme. Gracias a cada persona que está, a las que llegaron sin avisar y se han quedado, gracias a los viajes, a los momentos que me han hecho sentir tan viva, a la música, a los escenarios y a todo lo que me empuja a crecer», comenzó escribiendo en su publicación de Instagram.

A través de una recopilación de imágenes, observamos cómo la catalana comparte imágenes de momentos donde se la puede ver junto a sus amigas, de viaje, junto a Plex, en su concierto del Riyadh Air Metropolitano o, incluso, ganando un premio Grammy. Un año completamente redondo y que ha querido culminar con unas bonitas palabras.

«Sobre todo, gracias a vosotros, los que confiáis en mí día a día. Agradezco los aprendizajes, los sueños que se han cumplido y los que faltan por cumplir. Cierro este año con gratitud, con calma y con muchas ganas de lo que viene. Gracias, feliz año a todos», finaliza. Así pues, como era de esperar, la publicación ha sido inundada de comentarios, entre ellos, el de su chico. Plex ha recurrido a su mítica frase, ya empleada en otras ocasiones. «T’estimo», ha escrito. Unas palabras con las que ha expresado su amor por ella en catalán. Sin lugar a duda, un año digno de toda una superestrella.