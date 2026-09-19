Madrid Nuevo Norte indemnizará a Béjar tras echarle el mismo día que empezó a colaborar con la Justicia contra BBVA

Crea Madrid Nuevo Norte tendrá que pagar 168.860 euros más intereses a Antonio Béjar, expresidente de la compañía, después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya concluido que fue cesado sin respetar los tres meses de preaviso establecidos en su contrato. La destitución se produjo el 26 de julio de 2019, el mismo día en el que Béjar declaró ante la Audiencia Nacional por el caso Villarejo y mostró su disposición a colaborar con la Justicia en una investigación que afectaba directamente a BBVA.

La coincidencia no es simplemente de fechas aproximadas. La sentencia de la Audiencia Provincial precisa que la Junta General Extraordinaria de accionistas que acordó el cese de Béjar se celebró el 26 de julio de 2019 a las 22:00 horas. El cese le fue posteriormente notificado el día 29.

Ese mismo 26 de julio, Béjar había comparecido como investigado ante el juez Manuel García-Castellón en la pieza del caso Villarejo que investigaba los encargos realizados por BBVA al excomisario. Anticorrupción solicitó inicialmente para él una fianza de 500.000 euros, pero Béjar manifestó su voluntad de volver al juzgado y aportar más información.

Horas después de aquella declaración, los accionistas de Distrito Castellana Norte (DCN), actualmente denominada Crea Madrid Nuevo Norte, acordaron apartarle de la presidencia. BBVA era el accionista ampliamente mayoritario de la promotora y continúa siéndolo actualmente.

La Audiencia Provincial aporta ahora otro elemento especialmente relevante sobre aquella destitución: no hubo una explicación formal de los motivos.

Cesado a las 22:00 horas sin explicación

La sentencia establece que el cese se produjo «sin que se diera explicación alguna del mismo» ni se fundamentara «en alguna actuación del demandante como miembro del Consejo y presidente de la sociedad».

Y no se trata de una versión aportada ahora por Béjar. La Audiencia llega a esa conclusión a partir del acta de la Junta General Extraordinaria aportada al procedimiento por la propia Madrid Nuevo Norte.

La resolución judicial no establece que la colaboración de Béjar con la justicia fuese la causa de su destitución. El procedimiento resuelve una disputa contractual y no las responsabilidades derivadas del caso Villarejo. Sin embargo, la cronología deja acreditados dos hechos: Béjar manifestó aquel 26 de julio su intención de colaborar y la sociedad acordó su cese ese mismo día a las 22:00 horas, sin dejar constancia de una explicación sobre los motivos.

Tres días después, el 29 de julio, Béjar regresó voluntariamente a la Audiencia Nacional y declaró durante varias horas. Aportó nueva información y documentación sobre el caso. Tras aquella segunda comparecencia, Anticorrupción retiró la petición de fianza de 500.000 euros que había formulado inicialmente.

La investigación terminaría afectando directamente a BBVA como persona jurídica. El banco siempre desvinculó las decisiones adoptadas respecto a Béjar de su estrategia de defensa en el procedimiento judicial.

Madrid Nuevo Norte pagará 168.860 euros

Siete años después, aquella decisión tiene consecuencias económicas para Crea Madrid Nuevo Norte.

Béjar había reclamado 293.860 euros. De ellos, 200.238 euros correspondían a la falta de preaviso; 87.500 euros, a una retribución variable plurianual; y otros 6.121 euros, a cinco días pendientes de julio de 2019.

El Juzgado de Primera Instancia número 71 de Madrid sólo le reconoció inicialmente los 6.121 euros y rechazó el grueso de su reclamación. Béjar recurrió y ahora la Audiencia Provincial ha corregido aquella decisión.

El contrato mercantil que vinculaba a ambas partes establecía que podía extinguirse anticipadamente por decisión de la compañía o del directivo, pero exigía un preaviso escrito de tres meses. La Audiencia considera que esa obligación también se aplicaba cuando la sociedad decidiera cesarle como presidente.

«La decisión» de cesarle, razona la Sala, conllevaba el desistimiento del contrato por parte de la sociedad y, por tanto, exigía respetar los tres meses pactados. Madrid Nuevo Norte no lo hizo.

La Audiencia fija por ello una indemnización adicional de 162.738 euros, calculada sobre tres meses de remuneración y la parte proporcional del bonus anual. Sumada a los 6.121 euros reconocidos previamente, la factura asciende a 168.860 euros, más los intereses legales desde la fecha de la reclamación judicial.

La sentencia rechaza únicamente los 87.500 euros correspondientes a la retribución variable plurianual. El fallo condena expresamente a Distrito Castellana Norte, «en la actualidad Crea Madrid Nuevo Norte», al pago de los 168.860,66 euros.

La indemnización recaerá así sobre una compañía controlada por BBVA, que mantiene a través de Inverahorro el 75,54% de Crea Madrid Nuevo Norte. Merlin Properties posee el 14,46% y Grupo San José el 10%.

La secuencia queda ahora reforzada por la propia resolución judicial: Béjar declaró y mostró su disposición a colaborar con la Justicia el 26 de julio de 2019; ese mismo día, a las 22:00 horas, los accionistas acordaron cesarle sin que constara explicación alguna; y siete años después, la Audiencia Provincial obliga a la sociedad controlada por BBVA a indemnizarle por la forma en la que ejecutó aquel cese.