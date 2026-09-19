El tráfico en el puerto de Ceuta crecía al 75% hasta la invasión de los inmigrantes

El traslado este viernes de 1.700 inmigrantes ilegales a instalaciones móviles en el puerto de Ceuta podría poner en peligro el extraordinario avance del negocio en esta infraestructura ceutí, clave para la economía de la ciudad autónoma española. Según los datos de la empresa pública Puertos del Estado, a la que pertenece el de Ceuta, el tráfico de contenedores en el puerto ceutí ha crecido un 73,3% desde enero hasta julio de este año. La invasión de inmigrantes ilegales marroquíes a la ciudad se produjo el 30 de julio.

Se da la circunstancia de que el puerto de Ceuta es el que más ha crecido de toda España en los primeros siete meses del año, evolución que podría verse ahora en peligro por la invasión de los inmigrantes ilegales marroquíes de la ciudad y la decisión del Gobierno central de trasladar a una parte de los que quedan en Ceuta al puerto.

De acuerdo con los datos de Puertos del Estado, en julio el tráfico de contenedores en Ceuta se multiplicó por dos al pasar de 477 TEUs (la unidad de medida estándar en el transporte marítimo para calcular la capacidad de carga de los buques) en julio de 2025 a 1.099 TEUs este año. El 73,3% es en el conjunto de los primeros siete meses del año. La media de incremento de todos los puertos del país conjuntamente ha sido del 1,2%.

También es más que probable que vaya a sufrir un descalabro el tráfico de pasajeros del puerto (los empresarios ya han denunciado la caída de las reservas de turismo). En los primeros siete meses del año ya se ha producido una caída del 10,7% en el tráfico de pasajeros en régimen de transporte y crucero.

Los datos muestran que en julio descendieron de 236.000 a 214.000 pasajeros, mientras que en el conjunto de los siete meses ha pasado de 1,13 a 1,01 millones. El mayor desplome se ha producido en el tráfico de cruceros, que se hunde un 88%, mientras que el de pasajeros en régimen de transporte cede un 10%.

La instalación de un campamento de 1.700 inmigrantes en el puerto de Ceuta se produce en medio, además, del sorpasso del puerto de Tánger Med a las instalaciones españolas, principalmente Algeciras y Ceuta.

El puerto marroquí movió en 2025 un total de 11,1 millones de teus, frente a los 4,7 millones de teus de Algeciras y los 5,6 millones de Valencia. Claramente, las empresas han optado por instalarse en Tánger y dejar Algeciras.

En cuanto a tráfico de pasajeros, Algeciras es todavía líder frente a Tánger Med: el español movió a 6,3 millones de pasajeros, mientras el marroquí ya está en 3,3 millones.

La economía de Ceuta depende en buena medida de su puerto, del tráfico de pasajeros, del suministro de combustibles y de las actividades logísticas asociadas.