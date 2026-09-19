Escándalo en la geopolítica: los Países Bajos suministrarán drones marítimos a la armada de Marruecos

Países Bajos dotará de drones marítimos a Marruecos después de que el gobierno neerlandés haya confirmado un acuerdo con la Armada Real Marroquí para la venta de dos embarcaciones de superficie no tripuladas por un montante superior a 13 millones de euros. De esta forma, en el norte de África refuerzan su aparato militar con dos herramientas capaces de detectar submarinos enemigos y minas marinas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las armas que ha vendido Países Bajos a Marruecos.

Marruecos ha superado en este año 2026 un récord de gasto militar tras invertir 5.400 millones de euros, lo que supone un 3,5% del PIB del país. Este máximo histórico llega después de un acuerdo con Estados Unidos para la modernización a diez años del aparato militar marroquí, al que se han incorporado cazas F-16 y lanzacohetes HIMARS procedentes del territorio americano.

Todo ello bajo el clima de tensión que desde Rabat viven con España después de la invasión de Ceuta de más de 80.000 inmigrantes procedentes del norte de África. Esta invasión de Ceuta ha incrementado la tensión entre Marruecos y España ante la mirada para otro lado de un Gobierno que en las últimas semanas ha negado la participación de un Estado con el que mantiene grandes vínculos comerciales.

Marruecos se refuerza con dos drones marítimos

Ante la ola de conflictos que amenazan al mundo y hacen que el ambiente pulule un aroma claro a Tercera Guerra Mundial, Marruecos se ha armado con dos drones de última generación para vigilar la amenaza de submarinos enemigos en sus costas y también poder combatir contra las minas marinas, algo que en el estrecho de Ormuz se ha comprobado en los últimos meses que es tendencia en el aparato militar de muchos países.

De esta forma, el gobierno de Países Bajos anunció hace unas semanas un acuerdo con la Armada Real Marroquí para la venta de dos embarcaciones de superficie no tripuladas por un total de 13 millones de euros. De esta forma, Marruecos incorpora a su flota militar dos drones que serán capaces de vigilar los submarinos del enemigo en sus costas y también poder combatir con las minas marinas. Estos drones USV (por sus siglas en inglés) operan desde la misma flota naval y a diario realizan funciones de forma autónoma durante días para poder mejor inspeccionar diferentes puntos marítimos y realizar sus principales funciones: desminado, detectar submarinos enemigos e incluso cuentan con capacidades para contratacar ante una ofensiva enemiga.