Viajó a Marruecos durante 680 días y la Seguridad Social le recortó la pensión: tuvo que devolver 32.857 euros y despedirse de su jubilación

Una pensionista catalana ha sido condenada a despedirse de su jubilación y devolver 32.857 euros por pasar 680 días, el equivalente a casi dos años, en Marruecos entre 2018 y 2021. Además, la Seguridad Social le recortó la pensión por este motivo. La mujer recibía una pensión por discapacidad no contributiva, además de su salario.

Los numerosos viajes al país africano, sumados a un error de cálculo en los días que debía permanecer en territorio español, le acabaron saliendo muy caros. La beneficiaria recibía un montante fijo mensual de 604,20 euros más un complemento variable entre 36 y 37 euros. La cuestión es que este tipo de prestación, como todas, está sujeta a restricciones.

En concreto, la legislación española exige la residencia en España y un máximo de 90 días de ausencia al año sin causa justificada. Al tratarse de un total de 680 días en tres años, cuando el máximo en ese periodo de tiempo son 270 días, la pensionista excedió en 410 días el permiso establecido por ley.

Unas fechas que levantaron sospechas

Este periodo estuvo marcado por la pandemia del COVID-19. Tanto en 2020 como en 2021, la libertad total de movimiento estaba prácticamente restringida al conjunto de la sociedad española. Por este motivo, la mujer alegó en su defensa que las restricciones sanitarias derivadas del coronavirus le impidieron regresar a España dentro de los plazos establecidos y que se vio obligada a permanecer en territorio marroquí durante un tiempo prolongado.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestimó este argumento y dictaminó que era insuficiente para justificar una ausencia tan duradera. Además, el TSJ catalán confirmó que la administración nunca fue notificada. Por estos motivos, la administración de la Seguridad Social falló en que no había cumplido con sus obligaciones.

Las investigaciones revelaron pagos indebidos

La continua estancia en territorio norteafricano no fue el único problema detectado por la Seguridad Social. Y es que los ingresos familiares superaban ampliamente el umbral para recibir esta pensión. En 2021, dicha cuantía ascendió a 73.291,08 euros, mientras que esta prestación está reservada a personas con recursos limitados. Desde 2013 estaba percibiendo algo más de 600 euros mensuales, sumados a una asignación adicional y una pensión marroquí de 96,68 euros.

Tras estudiar su expediente, la administración estableció que no cumplía con los baremos para percibir este pago, cuyo único objetivo es garantizar un ingreso mínimo a las personas que no cuenten con la cotización mínima para una pensión ordinaria y se encuentren sobre el umbral de la pobreza.

La resolución del caso fue cancelar su pensión de manera retroactiva, con efecto a junio de 2018. Además, se le exigió una devolución de 32.857 euros, correspondientes a la suma total que recibió cuando ya no cumplía con los requisitos.