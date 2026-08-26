Nueva York amplía sus puentes con Baleares: United Airlines conectará Ibiza con Newark en 2027 con vuelo directo

Nueva York estrecha aún más sus lazos con Baleares. United Airlines ha anunciado una nueva conexión directa entre el aeropuerto de Newark, en el área metropolitana de Nueva York, e Ibiza para la temporada de 2027. La ruta contará con cuatro vuelos semanales en cada sentido y supondrá la incorporación de Ibiza al mapa de conexiones directas entre Nueva York y el archipiélago, que ya cuenta con una ruta con Palma.

La nueva conexión permitirá reforzar los vínculos turísticos entre Estados Unidos y Baleares y facilitará la llegada de visitantes norteamericanos a Ibiza sin necesidad de realizar escalas en otros aeropuertos europeos o españoles.

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha calificado este miércoles el anuncio como «una gran noticia para Ibiza» y ha destacado que supone el resultado de años de trabajo basado en el análisis de datos, la planificación y la colaboración con el sector turístico. «No buscamos crecer por crecer. Buscamos mejorar la conectividad con mercados que valoran la calidad, la cultura, la gastronomía y la oferta singular de nuestra isla», ha señalado Marí en un comunicado.

La nueva ruta de United Airlines amplía la presencia de Baleares en el mercado aéreo directo con Nueva York. Palma ya dispone de conexión directa con la ciudad estadounidense, y a partir de 2027 Ibiza contará también con una ruta regular con Newark, uno de los principales aeropuertos del área metropolitana neoyorquina.

La incorporación de Ibiza refuerza así la posición de Baleares como destino turístico para el mercado estadounidense y amplía las opciones de acceso directo al archipiélago desde uno de los principales mercados emisores internacionales.

Desde la institución insular consideran que la nueva conexión no crea un flujo turístico desde cero. Aseguran que una parte importante de los visitantes estadounidenses ya llega a la isla, principalmente a través de Madrid y de otros grandes aeropuertos europeos como Londres o París. La ruta permitirá eliminar esas escalas y hacer más sencillo que Ibiza sea el destino principal de un viaje por Europa.

El mercado estadounidense gana peso

Desde la puesta en marcha en 2024 del Sistema de Inteligencia Turística de Ibiza (SIT), el Consell ha analizado la evolución y el potencial del mercado norteamericano. Los datos recopilados han servido, según la institución, para demostrar a las compañías aéreas que existía una demanda suficiente para establecer una conexión directa.

Entre abril y octubre de 2025, Estados Unidos representó el 5,2 % de la presencia internacional de visitantes registrada en Ibiza y se situó como el séptimo mercado internacional.

En mayo de 2026, la presencia de visitantes estadounidenses aumentó un 21,74% respecto al mismo mes del año anterior. Durante el día de mayor afluencia de junio se contabilizaron, además, más de 6.500 visitantes procedentes de Estados Unidos.

Las búsquedas de vuelos también apuntan al creciente interés por la isla. Entre enero y junio de 2026 se registraron 4.905.544 búsquedas de conexiones entre Estados Unidos e Ibiza, frente a las 3.511.331 del mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 39,7 %.

A este escenario se suma la implantación en Ibiza de marcas hoteleras estadounidenses, que concentran más de 8.000 plazas, aproximadamente el 12% de la capacidad hotelera de la isla.

Cuatro vuelos semanales hasta octubre

United Airlines tiene previsto inaugurar la ruta Newark-Ibiza el 31 de mayo de 2027 y operarla hasta el 7 de octubre. Los vuelos hacia Ibiza despegarán de Newark los lunes, martes, jueves y sábados.

En sentido contrario, la conexión comenzará el 1 de junio y se mantendrá hasta el 8 de octubre, con vuelos los martes, miércoles, viernes y domingos. La ruta está sujeta a las correspondientes autorizaciones gubernamentales.

Los vuelos serán operados con un Airbus A321XLR, un avión de pasillo único diseñado para cubrir rutas de largo radio. Su capacidad es inferior a la de los grandes aviones transoceánicos, una característica que, según el Consell, permitirá mejorar la conectividad internacional sin generar grandes volúmenes de llegadas.

La ruta se mantendrá además hasta principios de octubre, lo que contribuirá a prolongar la actividad turística más allá de los meses de máxima afluencia. Los pasajeros procedentes de Ibiza podrán utilizar el centro de conexiones de United en Newark para acceder a una amplia red de destinos de Estados Unidos y otros países del continente americano.

Más conectividad, pero con el foco en el gasto

El presidente del Consell ha defendido que la nueva conexión es compatible con la política de contención turística de la institución. «Contener no significa renunciar a mejorar. Significa gestionar mejor los flujos, priorizar la calidad sobre la cantidad y conseguir que la actividad turística genere más valor para la sociedad», ha afirmado.

Marí ha insistido en que el objetivo no es aumentar el número de visitantes sin más, sino incrementar el impacto económico del turismo estadounidense en sectores como la hotelería, la restauración, el comercio y la cultura.

«El turista norteamericano ya venía a Ibiza. Ahora lo tendrá más fácil y el reto es que esta mejor accesibilidad se traduzca en más gasto en los hoteles, la restauración, el comercio, la cultura y la oferta complementaria de la isla», ha señalado.

Con la nueva ruta, Nueva York refuerza sus conexiones directas con Baleares y suma Ibiza a Palma como puerta de entrada al archipiélago desde el área neoyorquina, en un momento de creciente interés del mercado estadounidense por las Islas.