El pueblo más al norte de Extremadura: 177 vecinos, naturaleza salvaje y arquitectura tradicional

En el extremo más septentrional de Extremadura, donde la provincia de Cáceres roza Salamanca, se encuentra Ladrillar, un municipio de solo 177 habitantes (INE 2025) que resume como pocos la identidad rural de Las Hurdes.

Montaña, silencio y arquitectura tradicional dibujan el perfil de un enclave que empieza a generar interés. Pero, ¿qué ofrece realmente este pequeño pueblo del norte extremeño?

¿Dónde está Ladrillar y qué lo hace único?

Ladrillar se sitúa en plena sierra de Las Batuecas, dentro de la comarca de Las Hurdes:

Limita directamente con localidades salmantinas como Monsagro o La Alberca.

Está atravesado por el río Mestas, que históricamente dio servicio a molinos harineros y sigue marcando el paisaje.

Su orografía es abrupta, con pendientes pronunciadas y núcleos dispersos, un modelo de poblamiento que ha condicionado su desarrollo económico y demográfico.

El aislamiento geográfico ha sido, a la vez, freno y protección: ha limitado el

crecimiento, pero ha preservado tradiciones y arquitectura.

Documentado en el siglo XIX bajo el nombre de Cabezo, el municipio adoptó posteriormente la denominación actual de Ladrillar.

¿Qué ver en Ladrillar? Patrimonio y naturaleza sin masificar

Aunque pequeño, el municipio ofrece varios puntos de interés:

Iglesia parroquial de El Salvador, principal edificio histórico y eje social del pueblo.

principal edificio histórico y eje social del pueblo. Río Mestas , ideal para rutas y paseos en plena naturaleza.

, ideal para rutas y paseos en plena naturaleza. Riomalo de Arriba, Cabezo y Las Mestas, alquerías que conservan la arquitectura tradicional hurdana, con viviendas adaptadas al relieve montañoso.

El gran activo del municipio es su entorno natural prácticamente intacto, con rutas de senderismo y paisajes poco transformados por el urbanismo.

¿Cómo es vivir en el pueblo más al norte de Extremadura?

La vida en Ladrillar está marcada por:

Baja densidad de población

Entorno natural privilegiado

Comunidad reducida y cercana

Ritmo de vida tranquilo

A cambio, requiere asumir ciertas limitaciones:

Para servicios educativos, sanitarios o administrativos, los vecinos dependen en buena medida de municipios cercanos como Nuñomoral o Caminomorisco.

No es un destino para quien necesite inmediatez urbana, pero sí para quien priorice calidad ambiental y desconexión.

Otros pueblos en el extremo norte de Extremadura

Además de Ladrillar, la zona más septentrional de Extremadura incluye pequeños núcleos muy próximos al límite con Salamanca: