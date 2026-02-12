El pueblo más alto de Extremadura está lleno de casas pintadas y es una joya para desconectar en invierno

Piornal, situado en la comarca del Valle del Jerte, se eleva a 1.175 metros, consolidándose como el pueblo más alto de Extremadura.

Su encanto serrano, unido a una arquitectura singular y a un entorno natural de gran belleza, lo convierte en un destino ideal para quienes buscan desconectar del bullicio urbano, especialmente durante el invierno, cuando la nieve cubre sus tejados y acentúa su atmósfera acogedora.

Piornal, el pueblo más alto de Extremadura con casas pintadas para visitar en invierno

Recorrer Piornal es sumergirse en un paisaje de contrastes, donde las montañas y los valles se combinan con calles llenas de historia. Sus fachadas pintadas, que han convertido al municipio en un auténtico museo al aire libre, son uno de sus principales atractivos.

Cada obra refleja elementos culturales, iconográficos o paisajísticos de la zona, y el proyecto ha contado con la colaboración de artistas locales y universitarios, como el grupo Amalianos de la Universidad de Sevilla o Jesús Ramos Valencia.

Además, la arquitectura típica de Piornal se manifiesta en calles como La Cañera, donde el agua corre entre las casas, y en edificios emblemáticos como la Iglesia de San Juan Bautista o la Ermita de la Concepción. Pasear por estas vías permite disfrutar de un entorno auténtico.

Qué ver en Piornal: miradores y panorámicas impresionantes

La altitud del pueblo ofrece vistas privilegiadas del Valle del Jerte y de La Vera. Entre los miradores más destacados se encuentra el Balcón del Valle, famoso por las letras que reproducen el nombre del pueblo a ras del cielo, convirtiéndose en un punto obligado para fotografías y selfies.

Otros miradores, como el situado en la carretera panorámica entre Piornal y Garganta la Olla, o el Mirador Celeste en el paraje de La Padrona, permiten disfrutar del cielo estrellado en noches despejadas.

Turismo rural en Piornal, un pueblo de Cáceres: tradiciones y museos

El invierno en Piornal también está marcado por la celebración de Jarramplas, una Fiesta de Interés Turístico Nacional, que tiene lugar los días 19 y 20 de enero.

El Museo de Jarramplas ofrece una perspectiva única de esta tradición, con objetos relacionados y una maqueta a tamaño real del personaje principal, accesible por 1,50 euros.

Naturaleza en Piornal: excursiones y cascadas cercanas

Alrededor de Piornal, la naturaleza se presenta en forma de cascadas como las del Caozo, Calderón o de la Desesperá. La primera es reconocida por su fácil acceso y su belleza, siendo una excursión perfecta para quienes desean combinar el turismo rural con actividades al aire libre.

Además, a solo 9 kilómetros se encuentra Cabrero, otro pueblo del Valle del Jerte que destaca por su arquitectura típica y murales en fachadas, ideal para una visita complementaria.

Piornal, con su combinación de altitud, arte urbano, patrimonio cultural y naturaleza, representa un destino completo para el turismo invernal.

Ya sea para pasear entre casas pintadas, contemplar panorámicas desde sus miradores o sumergirse en tradiciones locales, este pueblo extremeño ofrece una experiencia única para quienes buscan tranquilidad y belleza en un entorno auténtico. Y tú, ¿ya lo has visitado?