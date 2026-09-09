Palma se prepara en verano para el encendido de las luces de Navidad: este año por todo lo alto y en el Parc de la Mar

Palma se prepara en verano para el encendido de las luces de Navidad: este año por todo lo alto con un presupuesto de 375.000 euros y en el Parc de la Mar para «reforzar la relación de Palma con el mar», según ha manifestado la portavoz del equipo de gobierno del PP, Mercedes Celeste.

Será un espectáculo de distintas disciplinas y modalidades artísticas y ha asegurado que «habrá muchas sorpresas», si bien no ha aclarado si este año habrá iluminación navideña en el Parc de la Mar.

Para ello, la Junta de Govern ha aprobado este miércoles el inicio del expediente de contratación para la producción artística, técnica y logística del espectáculo del encendido de luces de Navidad de 2026, que se celebrará el próximo sábado 21 de noviembre en el Parc de la Mar.

Incluye la producción integral de un espectáculo de gran formato que combinará diferentes disciplinas y recursos artísticos. El espectáculo concluirá con el tradicional acto del encendido de las luces de Navidad, acompañado de una cuenta atrás.

Con este procedimiento, el Ayuntamiento de Palma busca consolidar el encendido de luces como uno de los grandes actos de inicio de la programación navideña de la ciudad.

En la misma Junta de Gobierno, el Ayuntamiento ha aprobado el inicio del expediente de contratación de suministro y servicio de musealización del Castell de Bellver con un plazo de cuatro meses sin posibilidad de prórroga.

El proyecto pretende que el castillo siga unas líneas contemporáneas con un diseño «atemporal» que pueda superar el paso del tiempo «e irse actualizando». Según ha indicado la portavoz, se pretende dotar al castillo de la flexibilidad necesaria para futuras ampliaciones de contenidos o actualizaciones tecnológicas.

El recorrido será lineal y contará con recursos audiovisuales y personajes interactivos «para enriquecer la experiencia de los visitantes». Así, la primera sala será un espacio «polivalente» que proyectará elementos inmersivos para ofrecer una experiencia visual «impactante».