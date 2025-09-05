Este viernes 5 de septiembre ha sido un día marcado por las emociones para Patricia Pardo, quien no solo ha celebrado su 42 cumpleaños en pleno directo de Vamos a ver, sino que también ha vivido un momento inolvidable gracias a la sorpresa preparada por su marido, el presentador Christian Gálvez, y por el equipo del programa de Telecinco. La periodista gallega no ha podido contener las lágrimas ante la inesperada demostración de cariño que ha recibido en un día tan señalado y que, además, coincide con el final de una etapa televisiva.

Desde el arranque de la emisión, Pardo se ha mostrado especialmente emocionada. Rodeada de sus compañeros, ha ido narrando cómo está viviendo este cumpleaños tan especial, pero el instante más conmovedor ha llegado poco antes de dar paso al club social, espacio conducido por Adriana Dorronsoro. Ha sido entonces cuando Alfonso Egea, uno de los colaboradores más cercanos a la presentadora, ha aprecido en el plató con una tarta de cumpleaños y un enorme ramo de rosas rojas.

Patricia Pardo en ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

La sorpresa, lejos de ser un gesto meramente decorativo, esconde un mensaje cargado de amor y complicidad. «La tarta es nuestra, pero las rosas no», ha aclarado Egea, desvelando que ese detalle provenía de alguien muy especial: Christian Gálvez. «Son nueve rosas. Gracias a la personita que está en casa», ha añadido, dirigiéndose directamente al corazón de Patricia, que en ese momento no ha podido contener las lágrimas. La presentadora, visiblemente emocionada, se ha llevado las manos al rostro en un gesto de incredulidad y ternura, agradeciendo públicamente el detalle de su marido.

El ramo de rosas simboliza no solo la celebración de su cumpleaños, sino también el apoyo incondicional de Gálvez en un momento profesional cargado de cambios. Y es que la propia Patricia Pardo ha explicado a la audiencia que este aniversario coincide con un cierre de etapa: parte del equipo de Vamos a ver se despedirá en los próximos días para incorporarse a otros formatos de Telecinco con el arranque de la nueva temporada. «Estoy muy ilusionada y motivada porque soy un miura, pero para mí esto supone separarme de mi familia, que sois vosotros. Cuando uno quiere avanzar tiene que hacer esfuerzos. Es complicado, y ayer hablaba con mi madre que empiezo otra etapa el día de mi cumpleaños», ha confesado, entre lágrimas, ante la atenta mirada de sus compañeros.

Patricia Pardo en ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

Pero el momento se ha vuelto aún más emotivo cuando Patricia ha recordado un detalle personal que ha hecho a muchos creer en las «señales». «Justo nací a la hora que acaba este programa y, como yo creo en las señales, estoy muy optimista pero con un poco de desgarro», ha expresado, dejando entrever la mezcla de ilusión y nostalgia que caracteriza a los grandes comienzos. Tras esto, Alfonso Egea, quien ha protagonizado la entrega de la sorpresa, ha querido dedicarle unas palabras que también ha calado entre los presentes: «Eres todavía mejor de lo que transmites y te va a ir fenomenal». La periodista, entre risas y lágrimas, ha reconocido que en sus inicios laborales no tenía una buena relación con él, pero que con el tiempo había aprendido a quererlo como a un gran amigo.

Antes de despedirse, Patricia ha querido lanzar un mensaje a la audiencia, agradeciendo el cariño recibido y dejando claro que afronta esta nueva etapa con ilusión: «Estoy deseando que lleguen las 13:30 horas el lunes porque tengo ganas de volver a hacer corazón, realities y empezar esta etapa nueva. Estoy de los nervios, así que no me falten», ha concluído.