Patricia Pardo no es muy dada a tirar del baúl de los recuerdos, pero en algunas ocasiones especiales deja de lado el perfil discreto que toma en su vida personal y muestra al mundo tiernos momentos con su familia. Así lo ha hecho con motivo del séptimo cumpleaños de su hija Sofía. La niña ha cumplido 7 años este sábado día 22 y su madre ha querido regalarle unas bonitas palabras.

«Hace siete febreros que decidiste instalar un carnaval perenne en mi vida», comenzaba diciendo. «Gracias por enseñarme que todo depende de la sonrisa que le quieras mostrar. Gracias por la tuya, que es eterna. Te adoro mi cascabel morenito. Eres mi felicidad», continuaba la orgullosa madre junto a una foto del día de nacimiento de la pequeña. En ella se las ve a ambas en la cama en sus primeros momentos juntas. Momentos en los que todavía no estaba presente Christian Gálvez, pero que pese a ello se ha convertido en un pilar más de su familia tras iniciar su relación con Patricia hace ya 3 años. El que fuera presentador del programa Pasapalabra, no ha querido perder la oportunidad y dejar su comentario en la publicación de su mujer: «Nuestra Felicidad», escribía.

Patricia Pardo felicita a su hija Sofía. (Foto:Instagram)

Junto a los corazones rojos que acompañan sus palabras, el presentador televisivo añade «Menuda cachorrita», un mote cariñoso para la niña que parece tener más de uno, y es que su madre la llama «mi cascabel morenito» y junto a la felicitación en la fotografía de Instagram añade unos hashtags con los que hace referencia a Sofía y a su hermana Aurora, fruto también de su relación con su ex marido el policía gaditano Francisco Márquez, y dice «as miñas xoubiñas» en gallego que, traducido al castellano, sería «mis sadinitas».

Estos apelativos cariñosos no hacen más que dejar ver lo felices que están y el buen momento por el que están pasando, siendo el cumpleaños de la mediada de la familia uno más de la larga lista de instantes que están compartiendo, como su reciente viaje estas navidades a Estrasburgo. Una escapada donde recorrieron mercadillos navideños y disfrutaron de las costumbres y tradiciones más festivas de la ciudad francesa.

Su historia de amor y su primer hijo juntos

Christian se ha convertido en un gran apoyo para Patricia, y viceversa, desde que iniciaron su romance en 2022. Ambos comenzaron su idilio en medio de la polémica generada por la ruptura del presentador y Almudena cid, pero eso no fue ninguna traba para ellos ya que, desde entonces, se han mostrado unidos y felices, tanto como pareja, como en su faceta de padres.

Patricia Pardo y Christian Gálvez en las primeras navidades de su hijo Luca. (Foto:Instagram)

Christian y Patricia dieron la bienvenida a su primer hijo en común el 22 de diciembre de 2023. Para el presentador era su primer hijo mientras que para Patricia, era la tercera vez que se convertía en madre. No obstante, no descartan darle un hermanito. Así lo dejó entrever la presentadora de Mediaset en la cena de navidad de la cadena hace unos meses. Reconoció que todavía es pronto porque tienen un bebé en casa, pero al mismo tiempo no descartó volver a quedarse embarazada. Y es que, tal y como dijo en aquella velada, «es el estado ideal de una mujer, es vida, es amor». Es por ello por lo que, a juzgar por sus propias palabras, puede que, más pronto que tarde, podamos ver una nueva imagen muy similar a la empleada para felicitar a Sofía, pero esta ver con un nuevo miembro que les dé un motivo más de alegría.