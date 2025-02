EXCLUSIVA| El romántico plan de Christian Gálvez y Patricia Pardo por San Valentín

Christian Gálvez y Patricia Pardo son una de las parejas más estables del panorama social de nuestro país. Fue en febrero de 2022 cuando salió a la luz su inesperado noviazgo y, aunque en un principio intentaron tratar su relación con la máxima discreción posible, lo cierto es que a día de hoy, no dudan en gritar a los cuatro vientos su amor. Tanto es así, que el pasado 14 de febrero, con motivo de la celebración de San Valentín, el presentador no dudó en sorprender a su mujer enviándole un ramo de flores a su programa, en pleno directo. Patricia no pudo evitar las lágrimas mientras mostraba su agradecimiento: «Muchas gracias, Christian, te quiero mucho», decía.

Sin duda, el Día de los Enamorados empezaba de la mejor de las maneras para la periodista, pero lo cierto es que terminó aún mejor. Tal y como ha podido saber LOOK en exclusiva, después de concluir su trabajo en el espacio televisivo de Mediaset, la pareja disfrutó de una comida romántica en un restaurante de la capital madrileña.

Patricia Pardo y Christian Gálvez en Madrid. (Foto: Studio24)

En las fotografías captadas por Studio24 durante su camino hacia el establecimiento que eligieron para almorzar, sus miradas, su complicidad y sus gestos de cariño dejaron más que evidente que su matrimonio continúa avanzando por el mejor de los caminos. Es el cuarto San Valentín que celebran juntos. En 2023 pasaron por el altar en la más estricta intimidad y el 22 de diciembre de ese mismo año dieron la bienvenida a su único hijo en común.

Patricia Pardo y Christian Gálvez en Madrid. (Foto: Studio24)

Sus declaraciones de amor en la red

Además de su especial plan, ambos utilizaron sus respectivas redes sociales para dedicarse unas emotivas palabras. En el caso de Patricia, aseguraba que estaba enamorada de una persona que «le abrazaba y le recomponía con su sonrisa», al mismo tiempo que le agradecía que le demostrara su amor «ilimitadamente sin importar el momento o la oportunidad». «Lo siento por San Valentín, pero mañana estaré más enamorada aún», expresaba.

Por su parte, Christian publicaba un carrusel de fotografías en el que se deshacía en halagos hacia la madre de su hijo: «La mujer de mi vida. Mi inspiración. Mi guerrera, mi escudera. Porque caminar a tu lado y aprender de ti es todo un honor […] Me has dado tanto y me sigues dando tanto… Tú, mi luz. Tú, mi camino», escribía.