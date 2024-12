Patricia Pardo y Christian Gálvez han celebrado con gran ilusión el primer cumpleaños de su hijo Luca, nacido el 22 de diciembre de 2023. La pareja, que formalizó su relación a principios de 2022 y contrajo matrimonio en una ceremonia íntima poco después, ha compartido este momento tan especial con sus seguidores en Instagram, dejando entrever la felicidad que reina en su familia. «A las tres de la tarde del día de la suerte llegaste tú, reafirmando mi predilección por este mágico 22 de diciembre. El destino nos regalaba la mejor de las venturas: un angelito trigueño de grandes ojos rasgados como dos horizontes», ha comentado Patricia haciendo referencia al día del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

La celebración estuvo inspirada en el universo mágico de El Principito, la obra más famosa del escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry, que se ha convertido en uno de los libros más vendidos de todos los tiempos con más de 140 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, y más de un millón de ventas por año. Esta es una temática cuidadosamente elegida que más allá de reflejar el cariño y la dedicación de Patricia y Christian hacia el pequeño, hace lo propio con el gusto de ambos por la literatura.

Sea como fuere, lo cierto es que la pareja ha expresado su sorpresa por lo rápido que ha pasado el tiempo, destacando el carácter y la ternura que su hijo ha mostrado en su primer año de vida. «Parece imposible, pero ya ha pasado un año desde aquel día milagroso. Ahora, correspondes a cada sonrisa con otra aún mayor; desbordas personalidad y arrebatas el corazón a cualquiera. El nuestro, que hace mucho es uno, decidió alojarse en ti ¿Qué mejor lugar para seguir latiendo con esa fuerza inmensa que en un ser tan adorable, enérgico y especial?», ha comenzado diciendo Patricia.

«Luca, tú atesoras el pulso de nuestro amor y eres el alma de nuestra familia. Eres nexo y futuro, luz y camino. Recuerda, hijo, que aunque fuiste fruto de la unión más intensa y sincera y te invocamos desde lo más profundo, nosotros no te hemos dado la vida, eres tú quien nos la ha dado a nosotros. Por escuchar nuestra llamada y elegirnos, hijo mío. Gracias por protegernos. Gracias por esta plenitud. Te adoro, bebé. Mamá siempre estará contigo», ha añadido la presentadora. «Se me ha metido algo en el ojo», han sido las palabras de Gálvez en la publicación, dejando caer que no ha podido contener las lágrimas al leer el texto de su mujer.

Durante este primer año de vida de Luca, Patricia y Christian han logrado compaginar sus agendas profesionales con la crianza de Luca, mostrando un admirable equilibrio entre trabajo y familia. La periodista continúa siendo uno de los rostros más destacados de Telecinco, mientras que Christian, además de sus proyectos en televisión, sigue explorando su faceta como escritor. Recientemente, el presentador ha lanzado su nuevo libro, titulado Te he llamado por tu nombre. Una historia que lleva a los lectores a seguir los pasos de Jacob, el hijo mayor de un líder zelote, quien presencia la crucifixión de Jesucristo y observa el surgimiento del cristianismo.

Christian Gálvez y Patricia Pardo podrían ampliar la familia

En las últimas semanas, Christian Gálvez y Patrici Pardo han dejado abierta la posibilidad de ampliar la familia en un futuro. Aunque no hay planes inmediatos, ambos han insinuado que les encantaría darle un hermanito o hermanita a Luca más adelante. También, por ende, a las hijas de Patricia Pardo, Aurora y Sofía, fruto del primer matrimonio de la periodista con Francisco Márquez. «No vamos a decir de este agua no beberé», confesó Patricia en el último número de Diez Minutos.