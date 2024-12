Mediaset congregó este miércoles, 11 de diciembre, a algunos de sus presentadores más destacados en un exclusivo restaurante del centro de Madrid, para celebrar una cena muy especial. Un auténtico encuentro VIP en el que los rostros más reconocidos de Telecinco y Cuatro brindaron por los éxitos de este 2024 que llega a su fin, y por los proyectos que traerá el próximo año. Así, no podías faltar personalidades como Emma García, Ana Rosa Quintana, Jesús Calleja, Ion Aramendi, María Casado o Patricia Pardo y Christian Gálvez, entre otros. Estos últimos llegaron al enclave, como no podía ser de otra forma, haciendo gala de su complicidad, y no dudaron en atender a los medios de comunicación congregados allí expresamente para la ocasión.

La pareja fue preguntada por su última escapada a la Alsacia francesa, concretamente a la localidad de Estrasburgo, junto a su hijo en común y las dos hijas de la presentadora fruto de una relación anterior. También por el balance que cada uno, de forma individual, hace de este 2024. «Ha sido muy bonito, muy navideño, una postal preciosa. Este año ha sido mejor en lo personal que en lo profesional», se avanzaba Gálvez. «La realidad es la que es, a ver el año que viene.En la tele yo no decido, tendrán que decidir por mí, pero bueno yo estoy muy dispuesto. Ahora estoy en el banquillo y dispuesto a salir a jugar, aunque sea de portero», dijo.

Christian Gálvez y Patricia Pardo por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Christian Gálvez, cabe destacar, se ha enterado recientemente de la cancelación del programa que presentaba en Cuatro, ¡Boom!, debido a sus malos datos de audiencia, notablemente inferiores a los de la cadena. Mediaset ha decidido no grabar más entregas del concurso, por lo que no ha sido posible ofrecerle una despedida formal. Ante esta situación, el equipo del programa ha recurrido a las redes sociales para anunciar este «final de temporada», que en realidad se convierte en un adiós definitivo. «Ya lo dicen, afortunado en amores…», señaló Christian sobre este asunto.

Sobre estas palabras, Patricia Pardo quiso lanzar un mensaje de apoyo a su marido, a modo deseo para el próximo añ0 2025. «Pediría muchas cosas, además de salud, por supuesto, para todos. Me gustaría que la meritocracia, el talento y el sacrifico tuviera más peso a la hora de tomar decisiones. Creo que a veces las cosas son complicadas cuando no tienes un padrino detrás o una persona que te respalde detrás», expresó Patricia, quien en su caso está en uno de los mejores momentos profesionales. Desde el 11 de septiembre de 2023, Patricia copresenta junto a Joaquín Prat el tramo de actualidad del programa Vamos a ver en las mañanas de Telecinco.

Con ningún proyecto profesional sobre la mesa, ahora el presentador está centrado en su faceta literaria. Christian Gálvez ha lanzado su nuevo libro titulado Te he llamado por tu nombre. Una historia que lleva a los lectores a seguir los pasos de Jacob, el hijo mayor de un líder zelote, quien presencia la crucifixión de Jesucristo y observa el surgimiento del cristianismo. A lo largo de la trama, Jacob se enfrenta a la decisión de proteger uno de los textos sagrados más significativos de la humanidad. «Describe con grandeza y sensibilidad una época marcada por la diversidad étnica, política y religiosa», asegura la editorial.

Los comienzos de Christian Gálvez y Patricia Pardo

Christian Gálvez y Patricia Pardo hicieron oficial su romance en marzo de 2022, cuatro meses después de que Christian confirmara su separación de la ex gimnasta, Almudena Cid; y Pardo se divorciara de su primer marido, Fran Márquez, con el que tiene dos hijas de corta edad. Desde entonces, a pesar de la presión del ojo público, la pareja ha logrado un vínculo sólido.

Las primeras apariciones conjuntas de Gálvez y Pardo en eventos sociales y en redes sociales despertaron el interés de los medios y de sus seguidores, quienes pronto comenzaron a seguir cada paso de su romance. En 2023, la pareja reconoció, a través de una publicación conjunta en Instagram, que se habían casado en secreto hacía un año, al tiempo que anunciaron que estaban esperando esperan su primer hijo juntos. El pequeño llegó al mundo el 22 de diciembre en la clínica Ruber de Madrid.