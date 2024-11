Christian Gálvez explica por qué no ve ni tiene intención de ver ‘Pasapalabra’

Christian Gálvez ha hablado claro y sin rodeos sobre un tema que, aunque muchos intentan resucitar en cada entrevista, él prefiere enterrar. Después de doce años presentando Pasapalabra, un formato que marcó su carrera y su vida personal —pues allí conoció a su exmujer, Almudena Cid—, el presentador asegura que no ha vuelto a sintonizar el programa desde que lo emite Antena 3, y las razones no podrían ser más contundentes. En una reciente entrevista para ¡Hola!, Gálvez dejó una frase que ha generado revuelo: «No he visto el programa. Roberto [Leal] es un profesional como la copa de un pino y sé que es el mejor presentador que puede tener el concurso ahora, pero la manera en la que acabó todo aquello fue tan, tan radical, tan extraña y tan bizarra, que he preferido no verlo».

El abrupto final de Pasapalabra en Telecinco, debido a un conflicto de derechos con la productora británica ITV, lo dejó sin trabajo de un día para otro, algo que describe como “uno de los momentos más tristes” de su carrera profesional. Aunque renovó contrato con Mediaset España, el presentador admite que el golpe emocional fue difícil de superar. La transición del programa a Antena 3 y su éxito bajo la batuta de Roberto Leal no han sido suficiente para borrar el sabor amargo de cómo terminó su relación con el concurso que le dio un premio Ondas y lo convirtió en un rostro familiar en todos los hogares. «Es un tema que me duele y prefiero no hablar mucho de ello porque a veces se sacan titulares injustos», confesó Gálvez en otra ocasión, dejando entrever que las emociones siguen a flor de piel. En ese sentido, resulta evidente que su decisión de no ver el programa no tiene que ver con rivalidades, sino con un capítulo de su vida que prefiere no reabrir.

Patricia Pardo y Christian Gálvez juntos en una boda. (Foto: Gtres)

En el terreno personal, Gálvez no podría estar más pleno. El pasado 22 de diciembre recibió su propio «premio gordo» con el nacimiento de Luca, su hijo con la presentadora Patricia Pardo, con quien contrajo matrimonio en julio de 2022 tras una relación que comenzó tres años atrás. Aunque al principio la pareja intentó mantener un perfil bajo, la exposición mediática hizo inevitable que su historia de amor se convirtiera en objeto de debate. «El amor no se esconde», afirma Gálvez con contundencia en el citado medio, aunque reconoce que al principio todo sucedió demasiado rápido y bajo el escrutinio público. «La gente opinaba y atribuía calendarios y matemáticas a algo que no puedes medir, que es el amor. Nos estábamos conociendo a fuego lento y, de repente, nos vimos expuestos sin quererlo». Hoy, lejos de esos momentos iniciales, ambos disfrutan de una relación sólida y natural. Incluso el momento de la pedida de mano fue especial, con ambos proponiéndose matrimonio al mismo tiempo, en un gesto lleno de complicidad y amor.

Christian Gálvez después de Pasapalabra

En el ámbito profesional, Gálvez está más activo que nunca. Además de los especiales de Nochebuena y Nochevieja para Telecinco, se encuentra volcado en proyectos con su productora, Fénix Media. Uno de los más ambiciosos es un documental del que todavía no puede desvelar detalles, ni siquiera para qué plataforma será, pero que promete ser un paso más en su faceta de creador de contenidos. A esto se suma su incursión en el mundo literario con Te he llamado por tu nombre, una novela ambientada en la Jerusalén del siglo I. La obra, cargada de simbolismo y dilemas morales, parece reflejar el viaje personal de su autor: un hombre que ha aprendido a equilibrar los desafíos de la vida profesional con la paz y el amor que ha encontrado en su hogar.

Christian Gálvez posando con Patricia Pardo. (Foto: Gtres)

Sin embargo, el fantasma de Pasapalabra sigue presente en las conversaciones. Aunque el propio Gálvez no lo menciona a menudo, el tema siempre parece salir a flote. Su decisión de no sintonizar el programa de Antena 3 es un gesto claro de que algunas heridas, aunque cerradas, dejan cicatrices que prefieren no ser tocadas. Mientras tanto, continúa escribiendo su historia, demostrando que el éxito no se mide solo por los logros del pasado, sino por la capacidad de reinventarse una y otra vez, incluso cuando las circunstancias parecen jugar en contra.