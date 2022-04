Nuevo varapalo en Telecinco. Esta vez, ha sido Mar Flores quien ha querido tomar cartas sobre el asunto y demandar a algunos de los rostros más visibles de la cadena, entre los que están Carlota Corredera, Emma García, David Valldeperas, Raúl Prieto y el paparazzi Jordi Martín. De hecho, ha sido este último quien ha confirmado la noticia a través de su cuenta de Instagram, dando una serie de detalles que no han pasado desapercibidos para nadie.

Según se ha informado desde FormulaTV, el fotógrafo ha confesado haber “recibido un burofax” por parte de la modelo en el que ha acusado a él directamente de querer “lucrarse” por todo lo sucedido en Sálvame hace tan solo unos meses. Y es que, en el programa dirigido por Jorge Javier Vázquez se hicieron eco de unos audios que la propia Mar habría enviado a Jordi Martín pidiéndole que espiara a su actual pareja, Elías Sacal. Unas grabaciones que dejaban en muy mal lugar a Flores, más aún teniendo en cuenta que ella pedía al paparazzi que le sacara “lo más feo y lo más gordo” posible, incluso si salía en compañía de otra mujer. Algo que la empresaria negó tajantemente a través de sus redes sociales, aunque el profesional aseguró haber viajado a Montecarlo para “espiar ala actual pareja sentimental” de Mar, que fue quien se lo “imploraba”.

Ante la gravedad de lo ocurrido, la madrileña no ha dudado en tomar medidas legales contra algunos de los presentadores y colaboradores que se han encargado de sacar a la luz esas supuestas declaraciones de Mar, como Carlota Corredera, Emma García, David Valldeperas y Raúl Prieto. No obstante, Jordi Martín no ha dado ni un paso atrás en sus afirmaciones, dirigiéndose a Flores de manera directa: “Recuerda que me enviaste una carta manuscrita a mi domicilio junto a un pendrive con imágenes comprometidas de tu exmarido, Javier Merino”, escribía el paparazzi.

Por si fuera poco, la modelo estaría dispuesta a ir más allá y llevar a juicio a Cuarzo y a La Fábrica de la Tele, un movimiento negativo que se suma a los muchos que ha acumulado esta última en los últimos meses. La productora no estaría atravesando su mejor momento, motivo por el que decidió llevar a cabo un “juego de sillas” por el que algunos de los pesos pesados de la cadena se vieron afectados. Primeramente, la cúpula optó por quitar a Alberto Díaz y a David Valldeperas de la dirección de Sálvame para apostar por Óscar Cornejo. Pero no solo eso, sino que también Carlota Corredera dejó de ser maestra de ceremonias del espacio de las tardes de Telecinco para abordar un nuevo programa del que aún no se saben más detalles. En el ámbito de la justicia, La Fábrica de la Tele también tendría problemas al estar siendo investigada por la Policía, focalizando en las nóminas que la productora pagó al periodista Gustavo González para acreditar el presunto delito de cohecho al policía imputado Ángel Jesús Fernández Hita.