Mar Flores se desliga de Elías Sacal en su última aparición pública

Si algo ha caracterizado el comienzo del 2022, han sido las numerosas rupturas protagonizadas por los rostros más conocidos del país. Algunos de los tándem más consolidados a nivel nacional decidían tomar caminos separados, y entre tanto, las parejas que han formado parte de más escándalos han conseguido salir a flote. Este es el caso de Mar Flores y Elías Sacal, que pese a haber permanecido en el ojo del huracán en más de una ocasión, siguen demostrando que nada puede anteponerse a su amor.

Ha sido en la feria ARCO 2022 de Madrid donde la pareja ha hecho su última aparición pública. Un momento en el que ambos han intentado pasar desapercibidos al acudir a la cita en compañía de algunos amigos para así conseguir que el foco mediático deje de estar apuntándoles. Y es que, aunque Mar no ha tenido reparo en acercarse a los reporteros allí presentes para desvelar algunos detalles sobre su vida actual, ha preferido no hablar sobre su novio: “Hemos venido en un grupo de amigos que están muy interesados en el arte. Yo no soy coleccionista, porque hay que tener mucho tiempo y mucho dinero para eso, y yo invierto el dinero en mis empresas y en mis asuntos personales, que ya es bastante”, aclaraba la exmodelo, dejando entrever que en cierta medida le incomodaba hablar sobre Elías. Aún así, los periodistas no se han dado por vencidos y han intentado saber si Sacal invierte su dinero en el ámbito artístico: “Sobre ese tema no te voy a comentar nada”, apuntaba. Unas palabras con las que puso punto y final a su conversación con los comunicadores para no dar más explicaciones sobre el punto en el que se encuentra su relación.

Momentos previos a esta tensa situación, Flores se mostró de lo más cercana a la hora de hablar sobre la importancia de este tipo de eventos para un sector fuertemente atacado por la crisis sanitaria: “Estoy muy ilusionada de poder volver a estar en ARCO después de tanto tiempo. Se nota que se avanza un poco en esta situación tan rara que vivimos. Acabo de llegar, no he visto mucho pero seguramente hay cosas muy interesantes”, aseguraba.

La actitud esquiva de la de Usera ha provocado ciertas dudas sobre su continuidad con Elías. Era el pasado mes de noviembre cuando Mar acaparaba todas las parrillas televisivas al salir a la luz unos mensajes en los que la empresaria hacía referencia a su actual pareja, a María José Suarez, Mar Saura y Nieves Álvarez. Llamaba especialmente la atención el testimonio de Flores con respecto a Elías, animando a un paparazzi a que pillara al heredero mexicano junto a otra mujer en unas instantáneas en las que saliera lo más “feo y gordo” posible. Tanto es así, que la madrileña hizo hincapié en su deseo ante el profesional de la fotografía: “Si ha adelgazado, le haces Photoshop, por favor”, le pedía la exmodelo por teléfono con el fin de “pillarle un poco en ese plan de novia oficial en México y otras varias en Europa”.