Duro mazazo para Gustavo González: muere su padre

Nuevo golpe para el universo ‘Sálvame’. Este viernes uno de los colaboradores ha sufrido un duro revés. Se trata de Gustavo González quien ha perdido a su padre la madrugada de este viernes. Pese a que la dirección del programa le ha propuesto que no era necesario acudir a su puesto de trabajo, el periodista ha querido estar junto a sus compañeros y así cumplir con sus obligaciones laborales. “Esta noche tuve el place de acompañar a mi padre en el último tramo de su vida. A las 5.30 de la madrugada agarrado de mi mano, se fue. Me dejó tranquilo que se fuera sin sufrimiento”, ha explicado con los ojos vidriosos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gustavo Gonzalez (@gusgonzalves)

Sin embargo, el paparazzi ha confesado que no quería hablar mucho del tema en público, pero que lo hacía después de que algunos compañeros se hubiesen puesto en contacto con él para arroparle en estos duros momentos. “Acompañar los seres queridos es una lección de vida. De verdad, he intentado aguantar el tipo”, ha asegurado conteniendo las lágrimas. También, ha confesado que había recibido un bonito mensaje de Paz Padilla sobre las 2 de la mañana y que fue “revelador”. “Me ayudó también”, ha dicho.

Gustavo ha recordado a su padre y ha revelado que era un “trabajador nato”. “Él tenía un padre alcohólico y con ocho años ya tuvo que trabajar. Fue un hombre que se perdió su infancia y también disfrutar de la infancia de sus hijos, pero no de sus nietos. Ha sido un abuelo maravilloso, pero también un buen padre. Yo vengo de una familia muy humilde, tengo nueve hermanos y mi padre trabajó de sol a sol. No pudo disfrutar de sus hijos como padre. No tengo nada que reprocharle y así se lo he dicho”, ha contado orgulloso.

Después del duro varapalo que ha supuesto esta pérdida familiar, González ha querido también rendir un pequeño homenaje a través de las redes sociales. En su perfil de Instagram, el periodista ha publicado un ‘post’ cargado de sentimiento en el que aparece una fotografía dando la mano a su padre en el hospital. “Queridísimo papi, mi gordito. Fue bonito acompañarte en este último tramo. Te fuiste tranquilo, sereno, sin sufrimiento. Mi queridísimo hermano José, tu hijo, nos ayudó. Ojalá estés con él y con mami. Buen viaje y que la tierra te sea leve. Os quiero eternamente”, ha escrito emocionado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gustavo Gonzalez (@gusgonzalves)

El comunicador no está viviendo su mejor momento, pues hace tan solo unas semanas tuvo que despedirse de Mila Ximénez -quien falleció como consecuencia del cáncer de pulmón que padecía desde hace un año-, su amiga y compañera de pupitre en ‘Sálvame’. “Queridísima Mila, personas íntegras, inigualables e irrepetibles como tu, transcienden y siempre permanecen. Buen viaje, amiga”, escribió conmocionado, pues nadie se esperaba este trágico final para la eterna periodista.