Antonio David Flores carga contra ‘Sálvame’ tras despedir a Antonio Canales

Desde que el pasado 22 de marzo fuera despedido de Mediaset, las participaciones públicas de Antonio David Flores se cuentan con los dedos de una mano. Algún juicio, la celebración de la victoria de Olga Moreno en ‘Supervivientes’, una entrevista en YouTube y pare usted de contar. Pero ahora ha encontrado un buen motivo para romper su silencio.

Ha sido a propósito del despido de Antonio Canales de ‘Sálvame’. Algo que sucedía este pasado 18 de agosto. El artista había compartido concurso con su mujer meses atrás y a Antonio David no le ha gustado nada este gesto por parte de quienes un día también prescindieron de él. Por eso, ha encontrado la excusa perfecta para volver a cargar contra el espacio de sobremesa de Telecinco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANTONIO DAVID FLORES (@antoniodavidflores)

El exmarido de Rocío Carrasco ha colgado una foto de Antonio Canales en pleno espectáculo y la ha acompañado de unas palabras de apoyo: «Vergonzoso e indignante lo que se vivió ayer en @salvameoficial. Con lo que no contaban en la @lafabricadelatele, es que eres igual de grande dentro y fuera de un escenario. Estoy contigo @antonio_canales_oficial. Acabaremos con esto. #LaMareaConCanales», dice, en referencia al grupo de personas que apoyaron a Olga Moreno.

«He aprendido en el programa a hacer todo lo que no hay que hacer. No hay que hablar a tontas y a locas, hacer un programa aburrido como estáis haciendo últimamente, hay que reinventarse y saber escuchar a la audiencia y no coger un tema y agotar a la audiencia».

El bailaor destapó también las malas audiencias que estaba teniendo el espacio en los últimos meses: «Estamos en el peor verano de la historia de ‘Sálvame’… no canséis a la audiencia, porque ‘Sálvame’ se va a pique. Tenéis que reinventaros. Solo tenéis que mirar las audiencias. Tenéis que darle al público más alegría y no mirarse tanto el ombligo, porque la audiencia manda. Si empieza a bajar la audiencia, algo no estáis haciendo bien, no seré yo el culpable que llevo tan poco».

Telecinco se ha justificado informado de que Canales no ha cumplido con las expectativas iniciales. Su fichaje se produjo poco después de su paso por ‘Supervivientes 2021’, donde dio mucho juego hasta que fue expulsado, sobre todo por su conexión con Fidel Albiac que después resultó no ser tal. Desde Fuencarral se apuntan datos que dejan en mal lugar al ya excolaborador: de 82 días de contrato Antonio Canales sólo ha acudido a trabajar 13 y, a pesar de la duración de cuatro o cinco horas de ‘Sálvame’, solía intervenir una media de cuatro minutos.

Cabe destacar que hace unas semanas se especuló con fuerza con la posibilidad de que Antonio David Flores retornase a algún programa de televisión. Eso sí, no será a ‘La Fábrica de la Tele’: «Hay un juicio laboral contra ellos por el despido, y ni siquiera pude entrar el pasado viernes en Mediaset para recibir a Olga en plató. No voy a trabajar más con La Fábrica de la Tele», comentó él mismo.