Gustavo González contesta a Rocío Carrasco tras sus acusaciones

Rocío Carrasco sigue dejando a todo el mundo con la boca abierta con cada nueva emisión de los capítulos de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Este miércoles, la joven ha narrado lo que sucedió tras la agresión de su hija: como sucedió, que después tuvo que ir al hospital y que la niña llegó a denunciarla ante la Guardia Civil ya que, según su versión, habría sido ella la que fue golpeada. Si bien buena parte de sus palabras han estado dirigidas a Rocío Flores y a su padre, Antonio David Flores, la hija de ‘La más grande’ también señaló a Gustavo González, a quien señaló como «cómplice, de alguna manera, de toda la situación». «Estoy segura de que él no sabía la verdad. Fue una marioneta más en toda esta tragedia», sentenció Rocío.

Este jueves, el fotógrafo ha tenido la posibilidad de responderla en ‘Sálvame’, donde con el gesto serio y tragando saliva, ha escuchado todas las partes en las que Carrasco ha hablado de él. «Tengo que decir que efectivamente, lo que había ocurrido estaba tergiversado.»; ha reconocido Gustavo, que además no ha dudado en hacer lo que Rocío le pedía, ser sincero. «No solo voy a ser honesto como pedía Rocío, el sábado pasado ya lo fui, pero vuelvo a serlo. Antes de que ella lo pidiese, reconociendo que me habían manipulado y mentido, pedí sinceras disculpas, y lo vuelvo a hacer, porque yo tenía otra versión de la historia».

A continuación, le han preguntado qué es exactamente lo que le contó el ex Guardia Civil en aquel momento. «Yo fui bastante riguroso y aséptico en el momento en lo que yo cuento, él me cuenta, prometo que no me dice el primer día a qué iba, por eso lo cuento de esa manera. Es cierto que el Guardia Civil le dice fotógrafo ‘sabemos quien te ha mandado…’, pero Antonio David me cuenta que hay una discusión en el ámbito familia pero que quien fue agredida es su hija. Lo que buscaba con esa fotografía es que saliese esposada», ha afirmado dando la razón a Carrasco. «Él me dice, manda un fotógrafo y yo lo hago, no es por excusarme, pero cualquiera hubiese mandado una cámara».

«Me siento engañado y manipulado, en ese sentido tiene razón Rocío Carrasco porque yo tenía esa versión de los hechos», ha afirmado el colaborador de ‘Sálvame’, que también ha narrado un suceso ocurrido hace unos años. «En un cumpleaños en casa de María Teresa Campos, coincido con Rocío y Fidel y me dicen que no tengo razón, que estoy contando cosas que me pueden llevar a un problema judicial porque ella me va a tener que demandar si sigo contando eso. Entonces, llamo a Antonio David Flores y le digo que le he creído y según él tenía papeles que me iban a respaldar. Le pido que me los mande y lo cierto es que ellos no me demandaron ni él me envió nada».

María Patiño: «Rocío Carrasco está obsesionada con que me dio la información Antonio David Flores y jamás he contrastado con él nada» https://t.co/vBoab0p8aj — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 6, 2021

«Me dejó tirado, no me envió la documentación», ha sentenciado Gustavo González, que mientras contaba estos hechos parecía bastante afectado pues se siente «engañado» por una persona en la que confiaba.

Por su parte, María Patiño ha querido también responder a Rocío Carrasco, que apuntaba este miércoles que la periodita tiene «la boca seca» de decir que fue ella quien se negó a la mediación con su hija Rocío Flores, cuando en realidad fue al revés. «Rocío Carrasco está obsesionada con que me dio la información él y jamás he contrastado con él nada», ha dicho la gallega.