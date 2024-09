Christian Gálvez habla de sus planes para aumentar la familia con Patricia Pardo

Christian Gálvez se encuentra viviendo una etapa plena tanto laboral como personal. Mientras que Boom, su próximo proyecto televisivo, está a punto de aterrizar en la pequeña pantalla, el presentador se muestra felizmente enamorado de Patricia Pardo, la compañera de profesión que ha conseguido conquistarle el corazón. Sin ir más lejos, durante la presentación del concurso mencionado en el FesTVal 2024, el de Móstoles ha dedicado unas emotivas palabras a su pareja: «No hay programa ni contrato ni nada que pueda eclipsar ni hacer sombra a estar con mi mujer, con mi hijo y con las niñas. Eso es mi mayor bendición», aseguraba.

Haciendo referencia al hijo que tiene en común con la periodista, Gálvez definía al pequeño como un niño «maravilloso» y «bendito», por lo que manifestaba que no tenía ningún tipo de queja con él: «Es muy bueno, se porta muy bien», decía. Con un tono bromista, el presentador comentaba que no estaba seguro de si se trataba de un ‘niño trampa’, ya que siempre dicen que los primeros son más buenos que los siguientes. Acto seguido dejaba en el aire la posibilidad de volver a ser padre: «No sé si habrá segundo o no», reconocía. «Mi chica siempre dice ‘yo nunca digo de este agua no beberé’. Pues yo tampoco. Ya veremos si bebemos o no bebemos. De momento centrarnos en el trabajo, y luego pues ya veremos a ver», sentenciaba.

Christian Gálvez en el FesTVal 2024. (Foto: Gtres)

Abriéndose en canal sobre la forma en la que se complementa con Patricia para educar al pequeño Luca, Christian ha confesado que considera que lo hacen muy bien: «Yo creo que hacemos una pareja perfecta. Sabemos compensarnos muy bien en todo. […] Hacemos un gran trabajo en equipo», manifestaba.

Sus otras declaraciones de amor

No es la primera vez que Christian Gálvez deja al descubierto lo enamorado que está. En los últimos tiempos, el presentador siempre ha dedicado emotivas palabras a Patricia Pardo ante las cámaras, y viceversa. Sin ir más lejos, durante la boda de Antonio Rossi y Hugo Fuertes, el matrimonio destacó las cualidades del otro frente a los medios de comunicación.

Christian Gálvez y Patricia Pardo en la boda de Antonio Rossi y Hugo Fuertes. (Foto: Gtres)

«Es brillante, es culta, es seria y a la vez es divertida», comenzaba a decir el presentador de Pasapalabra. Por su parte, Patricia contestaba de la misma manera: «Es mi felicidad. Es un tío súper optimista, inteligente. Es un padrazo no solo con su bebé, sino también con mis niñas y es un sueño estar con él. Es un sueño hechor realidad», expresaba.

El nacimiento de su bebé

En febrero de 2022 salió a la luz el inesperado noviazgo entre dos rostros muy conocidos de la televisión española: Patricia Pardo y Christian Gálvez. Aunque en un principio intentaron tratar su noviazgo de la manera más discreta posible, un año después comunicaron en Instagram que se encontraban esperando a su primer hijo en común. En el mismo escrito, la pareja de periodistas también anunció que se habían casado en secreto tan solo cinco meses después de conocerse su noviazgo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Christian Gálvez (@galvezchristian)

El 22 de diciembre de 2023, dieron la bienvenida a Luca y, utilizando de nuevo la Red, se mostraron muy ilusionados con la llegada de un nuevo miembro a la familia: «Encontramos la ‘LUz’ y el ‘CAmino’ el uno en el otro, y ahora llegas tú, tan deseado, para iluminar aún más nuestros pasiños. Eran rosas. Hoy han florecido. ¡Bienvenido, Luca!», escribían.