Patricia Pardo desvela quién dio el primer paso en su noviazgo con Christian Gálvez

Patricia Pardo y Christian Gálvez anunciaron su relación sentimental el pasado 2022 y, desde entonces, una gran incógnita ha rodeado su sonado noviazgo: ¿Cómo surgió el amor entre ambos? La pareja de periodistas siempre se ha mostrado muy reacia a confesar detalles íntimos de su historia de amor pero este miércoles, Pardo ha concedido una inesperada entrevista a la revista del saludo donde ha detallado quién fue el que dio el primer paso.

Siguiendo sus propias palabras, fue Christian el que se lanzó a conquistar a Patricia: «Soy una mujer decidida, pero Chris también. La gente piensa que es muy apocado… No, no. Tiene mucho carácter y cuando quiere algo, lo consigue», confesaba para el medio citado. En cuánto a donde y cómo surgió su romance, la presentadora de Vamos a ver prefiere seguir manteniéndose bajo los hilos más discretos: «De eso no vamos a hablar. Fue un momento muy complicado para los dos. De repente, sin prepararlo, nos enamoramos. Fue totalmente una sorpresa de la vida», explicaba, añadiendo que pese a que los dos trabajaban en Mediaset, cada uno acudía a su puesto de trabajo en instalaciones distintas de la cadena: uno en Villaviciosa y otro en Fuencarral.

El hecho de comenzar una historia de amor con una persona muy reconocida en el ámbito de la televisión fue algo que le costó aceptar en sus inicios: «Fue adaptación pura y dura. No me esperaba el ‘boom’ del principio. Cuando hacían guardias en la puerta de casa… Todo eso me superó. Y creo que a los dos. No estábamos acostumbrados a tanto revuelo», revelaba.

Pese al huracán mediático que atravesaron, ahora todo ha merecido la pena y Patricia se ha mostrado muy enamorada de la vida que ha asentado junto al comunicador, para el que solo tiene buenas palabras: «Es pura entrega. Es como un niño. Siempre ilusionado y con ganas de aprender y descubrir lugares nuevos. Contagia esa ilusión. Eso es lo que más me gusta de Chris», decía. En cuanto a su faceta como padre, la cual acaba de estrenar el pasado 22 de diciembre, Patricia le define como un ser «excepcional»: «Es muy observador y le gusta aprender. Ha hecho un master con las niñas, que tienen cinco y ocho años, y ahora está aprendiendo a ser papá de un bebé», comentaba.

Aunque Christian Gálvez se ha estrenado en la paternidad con Luca, Patricia Pardo se ha convertido en madre por tercera vez con el pequeño y, aunque pensaba que no lo viviría tan intensamente como en las otras dos ocasiones, lo cierto es que ha comprobado que lo esta experimentando de nuevo con «una ilusión increíble»: «Miro al bebé todo el rato, lo mimo todo lo que puedo y disfrutándolo al máximo. Siempre que estoy con una embarazada le digo lo mismo: ‘Disfrútalo y siéntelo, porque es lo mejor de la vida’. Ahora me lo estoy diciendo a mí misma», señalaba.

Su regreso a la televisión

Tras su baja por maternidad, Patricia Pardo regresará a la pequeña pantalla en las próximas semanas y, según ha confesado, no está preparada todavía para su reincorporación: «Tengo muchas ganas de volver, estar con mis compañeros y volver a tomar el pulso de la actualidad. Pero me va a costar porque dejo en casa a lo que más quiero. Mi bebé», reconocía.

Sin embargo, aunque sabe que será complicado, Pardo hace hincapié en que su adaptación será cuestión de tiempo y organización pero sobre todo de «mente fría» para no dejarse llevar por las hormonas y la parte más emocional.