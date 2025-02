Tom Cruise y Ana de Armas pasan juntos San Valentín en un romántico restaurante de Londres

La vida sentimental de Ana de Armas ha despertado el interés de la prensa nacional e internacional. Su profesión de actriz le ha abierto las puertas de Hollywood, se ha convertido en una estrella y tiene contacto con rostros tan importantes como Tom Cruise. Cabe la posibilidad de que sean amigos, pero lo cierto es que han tenido una cita romántica justo el Día de los Enamorados. Se han dejado ver en Londres, concretamente Soho, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad.

Ana de Amas y Tom Cruise han cenado en un romántico restaurante y varios testigos aseguran que se comportaron como si fueran una pareja más. En ningún momento intentaron esconderse o disimular, de hecho el protagonista de Misión Imposible se hizo una foto con una admiradora que se acercó a él para pedirle un recuerdo.

Hay que tener presente que lo último que se sabe sobre Ana de Armas es que estaba con Manuel Anido Cuesta, un abogado y político conocido por ser hijastro de Miguel Díaz-Canel. La actriz no habla de su vida privada, pero ha tenido relaciones muy polémicas y son muchos los que están pendientes de sus pasos. También debemos recordar que hace años estuvo casada con Marc Clotet. Pasaron por el altar y fueron marido y mujer de 2011 a 2013.

Marc Clotet posando en una alfombra roja. (Foto: Gtres)

En la otra cara de la moneda encontramos a Tom Cruise, quien también ha tenido romances muy sonados. En marzo de 2024 finalizó su historia con Elsina Khayrova, hija de un parlamentario ruso. Desde entonces ha intentado ser discreto, pero su escapada con Ana de Armas a Londres ha hecho saltar todas las alarmas.

Tom Cruise en un evento en Roma. (Foto: Gtres)

Es evidente que era una cita. The Daily Mail, medio que ha conseguido las imágenes, recalca que Tom y Ana entraron y salieron juntos del restaurante. No coincidieron allí por casualidad, tanto es así que llamaron a un taxi, se montaron en el coche y continuaron con sus planes. Según el citado diario, también se han dejado ver por la estación de bomberos de Chiltern de Londres.

Valentine’s Day date? Tom Cruise, 62, and Ana de Armas, 36, are all smiles as they are mobbed by fans during night out in London together https://t.co/6TUstLCu9l

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 15, 2025