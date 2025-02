Para muchos, el Día de San Valentín es motivo para festejar el amor por todo lo alto. Precisamente, Patricia Pardo ha sido sorprendida en pleno directo este especial 14 de febrero, Día de los Enamorados. La comunicadora, que ha lucido un vestido de escote asimétrico rojo, ha recibido un ramo de flores de parte de su marido, Christian Gálvez.

Las lágrimas de Patricia Pardo

Cuando quedaban tan solo unos minutos para finalizar el bloque de actualidad para dar paso al club social, la presentadora ha recibido este adorno floral que le ha entregado Alfonso Egea, uno de los colaboradores. Al ver este gesto, Patricia ha indicado que no quería llorar, pero a pesar de sus esfuerzos no ha podido evitarlo. «No te creo, no me lo puedo creer», ha reaccionado asombrada Patricia Pardo. «Soy el mensajero, no te asustes, no te asustes, soy solo el mensajero», ha aclarado el tertuliano.

Patricia Pardo en televisión. (Foto: Telecinco)

«Yo no quería llorar», ha dicho la presentadora, muy emocionada. «¿Pero de quién es el ramo?», ha preguntado. «Pues eso no lo sé yo. ¿Cuánta gente te puede mandar a ti un ramo a tu trabajo el día de los enamorados?», ha respondido Egea.

Patricia Pardo, muy emocionada. (Foto: Telecinco)

«Es que yo no quería llorar», ha insistido Patricia Pardo. «Bueno, pues ya está, ya sabes de quién es», ha recalcado Alfonso Egea. Antes de leer la nota que acompañaba el ramo, Pardo ha contado el número de rosas y una vez ha finalizado ha podido confirmar que provenían por parte de su marido. «Muchas gracias, Christian, te quiero mucho», ha dicho mirando con los ojos vidriosos a la cámara y con la voz entrecortada. «Yo no quería llorar», ha repetido una vez más delante de sus compañeros de Vamos a ver.

Para despedir el programa, Patricia Pardo ha querido dedicar un cariñoso mensaje, tanto a sus compañeros como a los telespectadores. «Os quiero dar las gracias a todos, porque sois un equipazo, compañeros y amigos de verdad. Y a vosotros (el público) también. ¡Ay, qué llorona soy…! Les dejo con Adriana Dorronsoro y el club social. Te quiero, Chris», ha finalizado con emoción.

Un anuncio inesperado

Patricia Pardo y Christian Gálvez se han convertido en uno de los matrimonios más estables de la crónica social de nuestro país. Fue en julio de 2023 cuando anunciaron a través de un post de Instagram que se habían casado y que esperaban su primer hijo en común.

Christian Gálvez y Patricia Pardo por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

«Así lucía el cielo de Madrid el día de nuestra boda. La vida no ha podido hacernos un regalo de aniversario mejor que colocar un lucero más en nuestro Campo de Estrellas. No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé», indicaron. «La unión de nuestras familias y nuestra fortaleza como pareja se han multiplicado con esta preciosa noticia. Gracias a todos los que respetáis nuestro deseo de vivirlo en la intimidad, celebráis nuestro amor y transmitís alegría y buenos sentimientos», añadieron.