Christian Gálvez habla como nunca sobre su separación de Almudena Cid: "Mi propósito era ser padre"

En diciembre de 2021, la vida de Christian Gálvez dio un giro de 180 grados cuando anunció que su historia de amor con Almudena Cid había llegado a su fin. El presentador estuvo con la gimnasta durante quince años, siendo once de ellos marido y mujer. Sin embargo, tras su mediática ruptura, rehízo su vida sentimental con Patricia Pardo y, desde entonces, lo cierto es que no ha vuelto a hacer referencia públicamente de su pasado amoroso. Hasta ahora. Que en una reciente entrevista ha hablado como nunca sobre su separación de la deportista.

«Me molesta mucho cuando dicen que el que calla otorga. Porque el que calla, calla. Dicen que será verdad. No, uno intenta reconstruirse e intenta otra cosa en la vida», comenzaba a decir, dejando al descubierto el malestar que ha sufrido durante todo este tiempo por haberse mantenido en silencio sobre su relación con Almudena. «En este caso, mi propósito en la vida era ser padre. No pude ser padre y quería ser padre. Y, sobre todo, más fuertemente después de la pandemia», explicaba.

Christian Gálvez y Almudena CID en los Premios Teatro Kapital. (Foto: Gtres)

Por otro lado, señalaba que, aún sabiendo el revuelo que podía generar su ruptura, prefirió «empezar una nueva vida» cuando se dio cuenta de que «se había acabado el amor». «Yo hice lo que tenía que hacer, y era pensar en mí y perdonarme, porque yo soy muy creyente. Si he hecho las cosas muy bien en mi vida, Dios me ha premiado con la mujer que tengo. Y si he hecho las cosas muy mal, Dios me ha perdonado y me ha premiado con la mujer que tengo», decía, haciendo referencia a Patricia Pardo, su actual pareja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de VAYA VAINA 🥳🤪 (@vaya_vaina)

En cuanto a los rumores que señalan que comenzó una relación con Pardo antes de terminar con Almudena, Gálvez ha sido claro y ha respondido contundentemente que Patricia «no tuvo la culpa de absolutamente nada». «Al final yo creo que es muy honrado decir que esto ha llegado hasta aquí, y ya está», sentenciaba.

La nueva etapa profesional de Christian Gálvez

Estas declaraciones, recogidas en el podcast Vaya vaina, llegan en un momento de cambio profesional para el periodista. Y es que ha sido justo hace unos días cuando ha salido a la luz que el de Móstoles ha decidido desvincularse de la productora que él mismo fundó, llamada Fénix Media Audiovisual. Una noticia que se suma a la cancelación de Boom, el programa que se encontraba actualmente presentando. Dos trascendentales momentos en su carrera que, tal y como él mismo ha confesado, traerán consigo nuevos proyectos que le hacen especial ilusión.