Christian Gálvez sentencia su feliz vida mientras Almudena Cid cuenta su particular hundimiento

Las vidas de Christian Gálvez y Almudena Cid ya no tienen nada que ver. Hace tiempo que su ruptura colmó los titulares de la prensa nacional, pero desde entonces cada uno ha seguido un camino muy diferente. El que fuera presentador de Pasapalabra está feliz y viviendo un muy buen momento personal y profesional. Por su parte, la deportista olímpica ha seguido cosechando éxitos tanto con la escritura como con la interpretación, dejando su vida sentimental en la más estricta intimidad.

Sin embargo, el televisivo ha utilizado sus redes sociales como perfecto altavoz de su amor. Desde que confirmase su relación con Patricia Pardo, no ha dudado ni un segundo en gritar a los cuatro vientos lo felices que son juntos. Hasta tal punto que el presentador ya la califica como su perfecta «compañera de vida». Un término que ha vuelto a utilizar en su último post, en el que además confiesa que desde que está con ella ha recuperado esa parte espiritual que había quedado relegada a un segundo plano: «Ahora soy afortunado, tengo fe y soy feliz. Muy feliz».

Según ha dejado constancia Christian Gálvez, este último viaje a Jerusalén ha sido el más importante para la pareja hasta la fecha. Fue el pasado mes de mayo cuando dio pequeñas pinceladas acerca de esta escapada cargada de espiritualidad: «He realizado esta travesía junto a la mejor compañera de viaje. Gracias, Patricia Pardo, por cogerme de la mano y por cumplir un sueño, por disfrutar a mi lado y por el brillo de tus ojos viéndome saborear junto a ti ese mágico lugar. Aunque sé que la Magia, sea donde sea, siempre la pones tú». Ahora, el presentador ha vuelto a rescatar su álbum de Israel para volver a poner sobre la mesa su relación y confesar que conocer a la periodista de El programa de Ana Rosa le ha cambiado por completo la vida. «Sabía de su pasado, Patricia Pardo me explicó su presente. Ahora, juntos, recorreremos su futuro, que ya está ligado a nosotros», ha sentenciado.

Parece que el punto final de su relación con Almudena Cid fue cosa del destino. Aunque su matrimonio iba viento en popa de cara a la opinión pública, el presentador resurgía tras conocer a Patricia y vivir con ella una auténtica historia de amor.

Almudena Cid, la cara B de la ruptura

Pero para la exgimnasta no fue igual. Cid no lo pasó bien, y mucho menos se esperaba que su matrimonio se acabara de la noche a la mañana. Fueron meses complicados en los que tuvo que aprender a buscar la felicidad en sí misma. Y ahora ha podido desvelar cómo fue el proceso. La actriz ha abierto su corazón de par en par en una entrevista con Álex Fidalgo titulada ‘Cómo superar una ruptura’.

«Creo que en la vida cargamos con lo que hacemos, y no hace falta señalar, ni decir. Cada uno carga con lo que hace en la vida, y yo sé cómo he transitado en esta vida hasta ahora», ha sido una de sus frases más demoledoras mientras Christian Gálvez farda de su amor en la red. La deportista olímpica ha explicado cómo se enfrento a este dolor, una sensación que ya había vivido en la gimnasia rítmica: «Me he dado cuenta de muchas cosas y eso me ha ayudado a salirme rápido, porque cuando me estaba sintiendo culpable porque no sabía qué había pasado, cuando empiezas a tener información dices: ‘Deja de poner el foco en ti’».

Almudena Cid en un photocall en Madrid / Gtres

Sin querer dar nombres en todo momento, Almudena Cid ha confesado que la ruptura le pilló de imprevisto, pues hacía poco que el presentador se había construido una oficina enfrente de la casa en la que vivían juntos. «¿En el mismo momento construyes y destruyes? No entendía», ha expresado. Además, pese a no querer entrar en cuál fue el motivo de este punto final, sí ha querido lanzar una acusación: «Hay gente que actúa de forma encubierta. Si te dice una cosa tú no vas a pensar lo contrario. En ese momento tú no ves nada de esto porque la información que tienes es contraria».