La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado una situación sin precedentes en el control de las fronteras europeas: las importaciones de tomate procedentes de Marruecos y el Sáhara Occidental han desaparecido literalmente de las estadísticas oficiales de la Comisión Europea, pese a que los envíos continúan llegando con absoluta normalidad a los mercados comunitarios.

En la actual campaña, las cifras de importaciones de estos orígenes han dejado de actualizarse en la web de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, que se limita a indicar que dichas cifras se encuentran muy por debajo de los niveles habituales:

Sin embargo, la realidad del mercado contradice completamente estos datos: dada la importante presencia del tomate de Marruecos y Sáhara Occidental en las últimas campañas en el mercado europeo, una retirada del mismo en la magnitud que muestran las cifras europeas habría supuesto un notable incremento de los precios en los mercados, algo que no se ha producido.

Hansen reconoce los graves problemas de transparencia

El Comisario de Agricultura y Alimentación de la Comisión Europea, Christophe Hansen, ha reconocido recientemente ante COAG que existen graves problemas en las informaciones sobre las importaciones de tomate de Marruecos, culpando a las autoridades aduaneras de algunos estados miembros de esta situación.

En el marco de una reunión mantenida entre la Coordinadora Europea Vía Campesina y el Comisario Hansen el pasado 23 de enero, en la que participaron miembros de la organización española, el responsable europeo dejó patente que existe un problema serio en la transparencia de los envíos a la UE de estas producciones, dando la razón a COAG en la denuncia de esta inaceptable situación. De hecho, la propia página web de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea refleja este hecho.

Las aduanas españolas sin información de la importación de tomate

COAG ha reclamado por escrito tanto a las aduanas españolas como a los servicios de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea (DG TAXUD) información puntual y actualizada sobre esta situación, que se resuelva lo antes posible y se esclarezcan las causas de esta inaceptable falta de transparencia.

«Queremos explicaciones claras y precisas sobre este hecho inaudito», ha señalado Andrés Góngora, responsable Estatal de Frutas y Hortalizas de COAG. «Parece evidente que el cambio de normativa en lo que se refiere a etiquetado y trazabilidad para acomodar las demandas marroquíes sobre el Sáhara Occidental no está siendo trasladada a la práctica y la oscuridad sobre las importaciones de tomate se ha incrementado, generando mayor incertidumbre sobre estos productos y sobre los propios mercados», ha destacado Góngora.

El cambio normativo sin precedentes que agrava la opacidad

El pasado 27 de noviembre, el Parlamento Europeo avaló la propuesta de la Comisión y del Consejo para modificar las normas de comercialización de frutas y hortalizas. Esta norma, negociada con Marruecos, introduce una excepción sin precedentes a las normas de la UE que ahora establecen que los productos vendidos en el mercado de la UE deben indicar su país de origen.

Sin embargo, la modificación permite que, para los productos procedentes del Sáhara Occidental, así, los productos como el tomate no se etiquetan con el país de origen, sino con la región de origen, concretamente El Aaiún-Sakia El Hamra y Dajla-Ued Eddahab. Por añadidura, los correspondientes certificados de conformidad de estos productos con las normas UE podrán ser emitidos por las autoridades marroquíes, lo cual supone una cesión de competencias inaceptable.

«Ahora comprobamos cómo la incertidumbre de las importaciones de las producciones del Sáhara Occidental y Marruecos continúa y se acrecienta. Los operadores y grandes empresas que producen allí siguen sembrando dudas sobre sus productos, que continúan bajo la sombra de la sospecha, más si cabe cuando son las propias autoridades marroquíes las que han quedado encargadas del control de estas importaciones», ha puntualizado Góngora.

Bruselas liberaliza mientras pierde el control de las importaciones

Mientras tanto, y tras siete años sin celebrarse, el pasado jueves 29 de enero tuvo lugar en Bruselas una reunión del Consejo de Asociación entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos. El objeto de la misma fue analizar la implementación del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos, que data de 1996 y, por tanto, cumple ahora su 30 aniversario. Las partes buscaban reafirmar su compromiso conjunto de relanzar y profundizar dicha asociación, en el marco del cual se enmarca la liberalización comercial de los productos agrarios entre la Unión Europea, Marruecos y el Sáhara Occidental.

Para COAG es inaceptable seguir avanzando en una mayor liberalización comercial, que sólo beneficia a las grandes empresas a ambos lados del estrecho y perjudica al modelo productivo social y profesional hasta hacerlo desaparecer.

«Resulta una tomadura de pelo que la Unión Europea busque ahondar en la posible integración de Marruecos en el mercado europeo, cuando son conscientes de que ese camino destruye las explotaciones medianas y pequeñas y tampoco beneficia a las personas consumidoras en el largo plazo», ha destacado Góngora. «Mientras no son capaces ni de informar verazmente sobre el volumen de importaciones, se sientan a la mesa para jugar con nuestro futuro», ha aclarado.