El INSS lo hace oficial: se recortará un 15% de las pensiones a las personas que adelanten pese a haber cotizado más de 41 años

La Seguridad Social continuará con sus recortes de pensiones derivados de las jubilaciones voluntarias anticipadas. Esto implica que aquellos trabajadores que hayan cotizado más de 41 años y medio y decidan adelantar su jubilación exactamente 23 meses de su edad legal, sufrirán un recorte en su pensión de un 15%.

Este recorte entra dentro de un marco llamado sistema progresivo de coeficientes reductores mensuales introducido por la reforma de pensiones. Colectivos afectados y partidos políticos del congreso han impulsado iniciativas con el fin de eliminar por completo los recortes en las pensiones de aquellas personas que superen los 40 años de cotización y busquen una jubilación anticipada. El Gobierno ha alegado que suprimir estos recortes repercutiría negativamente en los presupuestos y la sostenibilidad del sistema.

¿Cómo funciona el sistema progresivo de recortes?

Este sistema castiga cada mes que decidas anticipar tu jubilación. La reducción se ve impuesta a través de un porcentaje que varía según el tiempo exacto de adelanto y el tramo de cotización acumulado.

En este caso, el tramo afectado es el tramo de las personas que tengan cotizados entre 41,5 años y 44,5 años. En el caso de que una persona que pertenezca a este grupo decida anticipar 24 meses su jubilación, sufrirá un recorte de un 17%. Con un sólo mes menos, el recorte desciende al 15%. El recorte mínimo que existe es el del 2,96% que sufrirán aquellos que decidan adelantar su jubilación un sólo mes.

Otro tramo que se ve afectado es el superior, personas que hayan cotizado más de 44,5 años. Este colectivo es el menos penalizado y el castigo mayor se sitúa en un 13% en caso de 24 meses de anticipación.

Casos de rentas más altas

Para las personas cuyas aportaciones teóricas superen la pensión máxima estipulada por el sistema público (3.359,6 euros mensuales), los porcentajes disminuyen considerablemente. Dentro de este grupo de rentas, aquellas personas que hayan cotizado más de 41,5 años, el recorte máximo para estas cuantías se mueve entre el 1,24% y el 7,9%, según el tiempo que se decida anticipar la jubilación.