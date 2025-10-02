El recado de la prensa francesa al Barcelona tras la victoria del PSG sin Dembélé: «Balones de Oro»

El triunfo del PSG en Montjuic ante el FC Barcelona ha supuesto mucho más que tres puntos para los parisinos. Las declaraciones previas al encuentro de Pedri, en las que afirmó que el Barça era el mejor equipo del mundo, y los mensajes de Lamine Yamal en redes sociales le pusieron cierto aroma de rivalidad al encuentro. Tras la victoria de los de Luis Enrique, la prensa francesa se cobró las facturas. «Balones de Oro», titulaba L’Equipe en su portada de hoy,

El medio deportivo galo hizo referencia a la ausencia de Ousmane Dembélé, vigente ganador del premio por delante de Lamine Yamal. La foto elegida para la portada muestra en el centro a Vitinha, tercer clasificado en el Balón de Oro y uno de los jugadores más destacados del encuentro. A los costados, aparecen Mayulu, autor del primer tanto, y Barcola. En el subtítulo, L’Equipe incidió en la fortaleza grupal del PSG: «Incluso sin su Balón de Oro, Dembélé, este PSG rejuvenecido impuso su fuerza colectiva».

Otro de los futbolistas más alabados por el medio francés ha sido Nuno Mendes. El portugués se ha ganado el calificativo de «Rey de Montjuic» para L’Equipe. «Feroz en defensa y deslumbrante en ataque, el portugués acabó desesperando a Lamine Yamal». Así ha definido el diario francés al lateral izquierdo de los de Luis Enrique, que en la noche de ayer asistió con maestría a Mayulu para el primer gol y se aplicó en la parcela defensiva para frenar a la estrella culé.

«Ballons d’Or» 🌕🌕 La une du journal L’Équipe de ce jeudi 2 octobre pic.twitter.com/wLPgXCHauq — L’Équipe (@lequipe) October 1, 2025

La victoria del PSG ante el Barcelona llegó pese a las numerosas e importantes bajas en el cuadro parisino. Hasta ocho futbolistas del vigente campeón de la Champions League estuvieron entre los 30 finalistas al Balón de Oro. Cuatro de ellos no estuvieron disponibles para Luis Enrique: Dembélé (1), Kvaratskhelia (12), Doué (14) y Joao Neves (19). El técnico español sí pudo contar con Vitinha (3), Achraf Hakimi (6), Nuno Mendes (10) y Fabián Ruiz (24).

El conjunto culé, por su parte, tuvo como ausencias más importantes las de Raphinha y Joan García. Hansi Flick tampoco pudo contar con Gavi y Fermín, al que el Barcelona echó de menos en la mediapunta por el bajo rendimiento de Dani Olmo. El regreso al once de Lamine Yamal y la vuelta de Alejandro Balde tras cinco partidos de baja no fueron suficientes para superar al mejor equipo de Europa en estos momentos.

El PSG responde después del partido

Los jugadores del PSG se acordaron de las palabras de Pedri y Lamine Yamal antes del encuentro. Vitinha, la brújula de los parisinos, y Gonçalo Ramos, autor del segundo tanto, hablaron en el campo y fuera de él. «Sabemos que hay este tipo de declaraciones antes de los partidos, pero no tenemos nada que hacer. A nosotros nos importa un bledo», aseguró Vitinha. Su compatriota no se quedó atrás, aunque dirigió su mensaje hacia Yamal. «Si eres el mejor, tienes que demostrarlo en el terreno de juego y no hablar», expresó Ramos.