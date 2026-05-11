Valverde queda muy tocado ante el Real Madrid

El Real Madrid tiene claro que tanto Aurélien Tchouaméni como Federico Valverde protagonizaron un episodio lamentable, vergonzoso, reprochable e intolerable el pasado jueves en el vestuario de Valdebebas, llevando a cabo una pelea que terminó con el uruguayo golpeándose contra una mesa, lo que le provocó una brecha, le dejó aturdido y obligó a que le pusieran puntos y fuera trasladado al hospital para ser revisado. En definitiva, un episodio muy triste para el que el club fue muy severo a la hora de tomar medidas: una multa de medio millón de euros a cada uno. Una sanción sin precedentes. El 5% del sueldo de ambos futbolistas.

En el Real Madrid han actuado como debe hacerlo un club ante situaciones tan graves como las acontecidas. La entidad no se ha pronunciado públicamente sobre una sanción deportiva, pero sí económica. El club no ha mirado al plano deportivo de manera oficial, pero sí oficiosa. La entidad, tras analizar lo ocurrido y recoger diferentes testimonios de testigos, entendió que el charrúa había tenido cierto peso en la trifulca, aunque fuese este quien salió peor parado.

Por todo esto, el Real Madrid emitió un parte médico en el que, por primera vez, se anunciaba el tiempo que un jugador iba a estar de baja. Se cambió el tradicional «pendiente de evolución» por una horquilla de días -entre 10 y 14-. Entre líneas se puede interpretar que Valverde no volverá a jugar esta temporada con la entidad madridista. Tras lo sucedido, el club tomó esta decisión en caliente y después tomará otras en frío, pero el uruguayo no jugará ni contra el Oviedo este jueves, ni frente al Sevilla el domingo y, obviamente, tampoco contra el Athletic en la última jornada. La próxima vez que se vista de corto será con Uruguay.

El Real Madrid ahora estudia diferentes opciones. La posibilidad de que salga este verano vendido está encima de la mesa, pero el club blanco en ningún momento le regalará. No se lo puede permitir. Si llega una oferta, se analizará y, si se considera lo suficientemente importante, se compartirá con el jugador para tomar la mejor decisión. No obstante, el futuro entrenador madridista también tendrá la última palabra.

Sin capitanía

Lo que sí está decidido es que Valverde dejará de ser capitán del Real Madrid. No volverá a jugar esta temporada, pero el próximo curso, si continúa en el club, no llevará el brazalete. De ser el segundo capitán pasará a perder completamente ese rango dentro de la jerarquía del vestuario. Y es que lo sucedido ha hecho mucho daño en las altas esferas del club blanco, donde se sienten profundamente decepcionados.