En Italia aseguran que el Real Madrid quiere a la nueva joya de la Juventus

El Real Madrid tendrá varias caras nuevas a partir de la próxima temporada y Europa lo sabe. Por ello, ahora desde Italia hablan de que el conjunto blanco estaría interesado en hacerse con los servicios de la nueva joya de la Juventus, Kenan Yildiz. El futbolista de 21 años, nacido en Alemania pero de nacionalidad turca, lleva un par de años causando sensación en el campeonato italiano y podría revalorizarse en el próximo Mundial 2026.

Kenan Yildiz es el último nombre que se ha relacionado con un Real Madrid que llevará a cabo una pequeña reestructuración de la plantilla a partir del próximo verano. Antes de dar parte de bajas y buscar nuevas altas, el conjunto blanco sigue cocinando a fuego lento el fichaje del entrenador y, como informamos en OKDIARIO, se ha puesto de fecha límite la primera semana de junio para poder cerrar la incorporación del próximo técnico.

A pesar de que el Real Madrid aún no ha decidido ni siquiera entrenador, desde Italia ya se atreven a informar sobre un futbolista que estaría en la lista de deseos de la dirección deportiva blanca para la próxima temporada: Kenan Yildiz. Según apuntan desde territorio italiano, la Juventus tendría que hacer una venta importante esta temporada para cuadrar cuentas y la viabilidad del club pasa por vender a su máxima estrella, que está valorada en 75 millones de euros.

El Real Madrid, pendiente de la estrella de la Juventus

Por ello, La Gazzetta dello Sport ha informado que Yildiz gusta y mucho en el Real Madrid. «No es un secreto que Kenan es el chico de los deseos del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez», ha escrito este medio italiano en las últimas horas, que también se ha hecho eco de la difícil situación deportiva que atraviesa el conjunto blanco tras perder la Liga de forma prematura y caer en cuartos de final de la Champions, lo que suma dos años sin títulos mayores.

A sus 21 años, Kenan Yildiz se ha convertido, junto con Arda Güler, en la mayor esperanza del fútbol turco y ambos liderarán a su selección, que se enfrentará a Australia, Paraguay y Estados Unidos en el grupo D del Mundial 2026 que se disputa este verano. El delantero de la Juventus llegará al campeonato del mundo después de una temporada notable en lo que se refiere a las estadísticas, después de haber marcado 11 goles y repartido 10 asistencias en los 45 partidos en los que ha participado con la Juventus.

Aunque Yildiz entraría en la filosofía de jóvenes sobradamente preparados por la que ha apostado con éxito el Real Madrid en los últimos años y el precio del fichaje no sería desorbitado, su contratación parece inviable por la oposición que ocupa en el campo. Y es que el turco se maneja por la zona izquierda del ataque que ocupan jugadores como Vinicius o Mbappé.